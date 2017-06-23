Ambargocular Türkiye’den konut almaya koşmuş
Konut satışındaki artış mayısta yüzde 1.5’te kaldı ancak yabancının ilgisi devam ediyor. Yabancıya konut satışı yüzde 10.1 artarken ilginç bir gelişme de gözden kaçmadı. En fazla artış Katar’a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Yemen gibi ülkelerde yaşandı. Bu ülkelerdeki artış yüzde 40-100 aralığında oldu.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1.8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışının ise yüzde 10.1 artarak bin 775’e ulaştığı mayısta ilginç bir gelişme de gözlerden kaçmadı. Mayısta yabancıya konut satışında en fazla artış Katar’a ambargo koyan ülke vatandaşlarında oldu. Mayıs’ta Türkiye’den en fazla konutu Katar’a ambargo uygulayan Suudi Arabistan vatandaşları aldı. Böylece bugüne kadar ay bazında Türkiye’den en fazla konut alan Irak’ı tahtından eden Suudiler mayısta yüzde 43 artışla 285 konut aldı.
KATARLILAR DÜŞÜŞTE
Ambargo uygulayan ülkelerden geçen yıl mayısta 19 konut alan Mısır vatandaşları yüzde 63 artışla artışla bu yıl aynı ayda yüzde 63 konut aldı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının konut alımındaki artış yüzde 96, Yemen vatandaşlarının Türkiye’den yatığı konut alımı yüzde 70 oldu. Ambargo uygulayan ülkelerden Libya Maldivler ve Bahreyn ise en fazla konut alan ilk 25 ülke içinde yer almadı. Bu arada mayısta Katar vatandaşlarının Türkiye’den konut alımı ise azaldı. Geçen yıl mayısta 36 konut alan Katarlılar bu yıl aynı ayda 21 konutta kaldı.
KDV İSTİSNASI ETKİLİ
Körfez ülkelerinin konut alımında yaşanan artışta 5 mayıs’ta yürürlüğe giren yabancıya KDV’siz konut satışı uygulaması ile Nisan ortasında katar’da düzenlenen EXPO Turkey by Katar fuarının etkili olduğu sanılıyor. Uzmanlar fuarda nisanda yapılan bağlantılarının mayısta satışa dönüşmüş olabileceğine dikkat çekiyorlar. Öte yandan yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 530 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u 442 konutla Antalya, 123 konutla Trabzon izledi. Geçen ay 285 konutla en fazla alımı yapan Suudi Arabistan vatandaşlarını ise 277 konutla Irak, 134 konutla Rusya, 125 konutla Kuveyt, 70 konutla Afganistan takip etti. S. Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler bu ay başında Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek ambargo uygulamaya başlamışlardı.
İpotekli satışlar yüzde 18 arttı
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artarak 41 bin 738’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 698 konut satışı ve yüzde 18.4 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 50 ile Ardahan olduğu görüldü. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 129 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.2) sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 595 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 936 konut satışıyla İzmir izledi. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 artışla 63 bin 582 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 158 konut satışı ve yüzde 17,5 payla ilk sıraya yerleşti.
Yabancıya vatandaşlık etkili oldu
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan:Devletimizin verdiği desteklerle birlikte konut kampanyaları, faiz oranlarındaki indirimler, yabancıya tanınan vatandaşlık hakkı sektördeki hareketliliği sağladı. Yabancıya yatırımcılara konut satışları da giderek artıyor. Ülkemizde yaşanan inşaat sektöründeki hareketliliğin yabancı yatırımcılarında ilgisini çektiğini böylelikle görmüş oluyoruz. Yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkının tanınmasıyla birlikte artık sadece Körfez’den değil, Uzakdoğu’dan da talep almaya başladık.
Başyazıcı Y. Kurulu Başkan Yrd. Mahmut Başyazıcıoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde belirttiği yüzde 5’lik büyüme beklentisi TÜİK verileriyle de desteklenmiş oldu. Yakaladığımız bu büyüme trendi ile G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada geliyoruz. İnşaat sektörünün bu trendle doğru orantılı büyüme göstermesi geleceğimize olan güvenimizi daha da arttırdı.
ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay: Mayıs 2017 konut istatistikleri, köyden kente göçün olabildiğince hızlı devam ettiğini gösteriyor. Büyük şehirlerdeki konut satış istatistiklerine baktığımızda, İstanbul, Ankara ve İzmir satışları yine rekor kırdı. Hakkâri, Ardahan ve Bayburt ise en düşük satış gerçekleştiren şehirler. Büyük şehirlerdeki satışların çok büyük bir bölümü sıfır projelerden oldu. Geçen yıla göre konut satışı yüzde 1.5 artarken projeli satışlardaki artış oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti.
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