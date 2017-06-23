Ambargocular Türkiye’den konut almaya koşmuş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1.8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.5 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışının ise yüzde 10.1 artarak bin 775’e ulaştığı mayısta ilginç bir gelişme de gözlerden kaçmadı. Mayısta yabancıya konut satışında en fazla artış Katar’a ambargo koyan ülke vatandaşlarında oldu. Mayıs’ta Türkiye’den en fazla konutu Katar’a ambargo uygulayan Suudi Arabistan vatandaşları aldı. Böylece bugüne kadar ay bazında Türkiye’den en fazla konut alan Irak’ı tahtından eden Suudiler mayısta yüzde 43 artışla 285 konut aldı.

KATARLILAR DÜŞÜŞTE

Ambargo uygulayan ülkelerden geçen yıl mayısta 19 konut alan Mısır vatandaşları yüzde 63 artışla artışla bu yıl aynı ayda yüzde 63 konut aldı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının konut alımındaki artış yüzde 96, Yemen vatandaşlarının Türkiye’den yatığı konut alımı yüzde 70 oldu. Ambargo uygulayan ülkelerden Libya Maldivler ve Bahreyn ise en fazla konut alan ilk 25 ülke içinde yer almadı. Bu arada mayısta Katar vatandaşlarının Türkiye’den konut alımı ise azaldı. Geçen yıl mayısta 36 konut alan Katarlılar bu yıl aynı ayda 21 konutta kaldı.

KDV İSTİSNASI ETKİLİ

Körfez ülkelerinin konut alımında yaşanan artışta 5 mayıs’ta yürürlüğe giren yabancıya KDV’siz konut satışı uygulaması ile Nisan ortasında katar’da düzenlenen EXPO Turkey by Katar fuarının etkili olduğu sanılıyor. Uzmanlar fuarda nisanda yapılan bağlantılarının mayısta satışa dönüşmüş olabileceğine dikkat çekiyorlar. Öte yandan yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 530 konutla İstanbul aldı. İstanbul’u 442 konutla Antalya, 123 konutla Trabzon izledi. Geçen ay 285 konutla en fazla alımı yapan Suudi Arabistan vatandaşlarını ise 277 konutla Irak, 134 konutla Rusya, 125 konutla Kuveyt, 70 konutla Afganistan takip etti. S. Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler bu ay başında Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek ambargo uygulamaya başlamışlardı.