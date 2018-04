Amerika'da kanatlanıyor

Yaşamı Güçlendirme vizyonuyla dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiren Kordsa, yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Sabancı Grubu şirketlerinden Kordsa’nın CEO’su Ali Çalışkan, kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyunları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın alma kararı aldıklarını belirterek “Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de güçlendireceğiz” dedi. Alım sürecinin devam ettiğine işaret eden Çalışkan “Ocak ve şubat ayı içerisinde Amerikan Kongresi’nde bütçe onay süreçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması sebebiyle, Yabancı Yatırımlar Komitesi nezdinde yapılan başvurunun inceleme süresi 45 gün daha uzadı” dedi. Çalışkan, alım ile ilgili çok uzun bir süre kalmadığını da ifade etti.

- Kordsa ne zaman ve nasıl kuruldu?

Kordsa, bir Sabancı Holding iştiraki olarak 1973 yılında Türkiye için yeni bir pazar olan güçlendirme teknolojileri alanında faaliyetine başladı. İlk kurulduğunda İzmit’te lastik üreticisi firmalara kord bezi imal eden ve hızla alanında dünyanın sayılı oyuncuları arasına gelen Kordsa, 2014-2016 yıllarında yaptığı yatırımlarla faaliyet alanlarını, lastik güçlendirmeden, kompozit teknolojileri ve inşaat güçlendirme teknolojilerine doğru genişletti. Büyüme süreci başladı.

- Fabrikalar nerede? Üretim kapasiteleri nedir? İstihdam rakamı ne?

Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bir güçlendirme oyuncusu olarak bugün Türkiye, ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya’daki 8 üretim tesisimizde 4 bine yakın çalışanımız bulunuyor. ‘Yaşamı Güçlendirme’ vizyonuyla katma değeri yüksek güçlendirme çözümleri sunuyoruz ve dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiriyoruz. Şirketimizin 2017 toplam satışları- nın dağılımına baktığımızda en yüksek payı yüzde 37 ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi oluşturuyor. Sonraki en yüksek pay ise yüzde 32 ile Asya Pasifik bölgesine ait.

- 2017 yılını nasıl geçirdiniz? 2018 yılından beklentileriniz neler?

Finansal sonuçlarımız açısından, pazar büyümesinin üzerinde büyüyerek ve hedeflerimizle paralel olarak ciromuzu bir önceki seneye göre yüzde 30.2 artırarak 2.5 milyar TL’ye çıkarmayı başardık. Türkiye’deki hattımızı yine 2018 yılı içinde devreye almayı planlıyoruz; yatırımlar tamamlandığında, her iki tesisimizde de 7 bin ton ek polyester iplik kapasitesi sağlayacağız.

2017’yi de rekor patent başvurusuyla ve patent portföyümüzü yaklaşık %60 oranında artırarak kapattık. Dünya genelindeki toplam buluşumuz 167’ye, patent başvurumuz 671’e ulaştı.”

100 MİLYON DOLAR YATIRIM

- Bu yıl içinde yeni yatırım planlarınız neler?

Büyüme stratejilerimizle paralel olarak, kompozit özel olarak odaklandığımız bir iş kolumuz. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımımızın ardından kompozit teknolojilerinde havacılık sektörünün önemli oyunları arasında yer almak amacıyla, yaklaşık 100 milyon dolar yatırımla ABD’de ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın alma kararı aldık. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de güçlendireceğiz.

45 GÜN UZADI

- Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın alma süreci neden uzadı?

Satın alma sürecimiz aralık ayında başladı. Şu anda Amerika’da rekabet kurulu ve yabancı yatırımlar komitesinin onay sürecindeyiz. Amerikan Kongresi’nde bütçe onay sü- reçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması sebebiyle, yapılan başvurunun inceleme süresi 45 gün daha uzadı. Süreç tamamlandığı zaman bilgisini paylaşacağız.

8 FABRİKA İLE 4 BİN KİŞİYE İŞ VERİYOR

- Kordsa’nın dünya pazarındaki yeri nedir? Bu alanda hedeflerinizi nasıl şekillendirdiniz?

Kordsa’nın birleşme ve satın almalar ile başlayan global hikayesi, Kuzey ve Güney Amerika yatırımlarıyla hızlandı. Bugün Brezilya ve Amerika’da 3 tesisimiz bulunuyor. 2006 yılında ise Endonezya tesislerimizi satın aldık ve 2014 yılında bu tesislerde 100 milyon dolarlık yatırım ile kapasite artışı yaptık. Güney Amerika’da polyester iplik ile polyester ve naylon kord bezinin tek yerel üreticisi konumundayız. Kuzey Amerika’da yine bir numaralı yerel naylon kord bezi üreticiyiz. 45 yıl içerisinde dünya pazarında ciro bazında naylonda 1. sıraya ve polyester pazarında 2. sıraya ulaşmış durumdayız. Bugün Türkiye, ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya’daki 8 üretim tesisimizde 4 bine yakın çalışanımız bulunuyor.