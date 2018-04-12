Amsterdam Havalimanı iki Türk şirkete emanet

İhale çerçevesinde hem yeni iskele hem de uçak park yerleri inşa edilecek. Genişletme çalışmaları kapsamında inşa edilecek 55.000 m2’lik bir alana sahip yeni iskelenin kuzeyinde, dar gövdeli uçaklar için beş kapı bulunurken, güneyinde geniş gövdeli uçaklar için ise üç kapı bulunacak. İlerleyen dönemde ise güney tarafa iki geniş gövdeli kapı daha eklenecek. Yeni terminal binası güvenlik kontrol noktaları, sınır kontrolü, mağaza ve yiyecek içecek alanları gibi bir terminalde olması gereken tüm özellikleri taşıyacak. Ek olarak, terminal binasının üç katlı olması, farklı sınır ve güvenlik kurallarına tabi yolcuların birbirlerinden ayrı tutulmasını sağlayacak. Rönesans Holding, Hollanda’nın en eski inşaat şirketlerinden biri olan Ballast Nedam’ı 2015 yılında satın almıştı.