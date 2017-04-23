Anadolu kaplanı İttifak’tan 500 milyon TL yatırım
Anadolu’nun en büyük kuruluşlarından İttifak Holding, 10 yıl içinde 500 milyon TL yatırım planlıyor. İttifak Holding CEO’su Tahir Atila “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Referandum’dan çıkan sonuç ile iş dünyasının önü açıldı. Hedefimiz İttifak Holding’ten dünya markaları çıkarmak” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Anadolu sermayesi ile 1988 yılında kurulan İttifak, bugün 1 milyar TL’nin üzerinde ciro yapan ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden dev bir holding haline geldi. İttifak Holding CEO’su Tahir Atila ile hem holding’in doğuşu, büyüme süreci ve yatırımlarını hem de Türkiye ekonomisi ve referandum sonuçlarını konuştuk. Holding bünyesindeki Selva Makarna’nın ‘Dünyanın En Lezzetli Makarnası’ ödülünü defalarca aldığını öğrendim. Bu İtalyanlar’a büyük bir gol anlamına geliyor… Ayrıca Konya’da Japonya’na mürekkep balıklı makarna ihracatı yapılıyormuş. Bu da ‘tereciye tere satmak’ oluyor. Şimdi de yumurtaya 50 milyon TL yatırım yapıyorlar. Burada 1 milyonluk bir üretim çiftliği hedefleniyor. İttifak’ın güçlü ve sağlan duruşu, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracat ve sağladığı istihdam tüm Anadolu şirketlerine örnek olmasını diliyorum…
Holding’in yapısından ve kuruluşundan başlayalım…?
İttifak, 1988 yılında idealist kişinin bir araya gelerek kurduğu bir holding. İlk olarak Selva un fabrikasının temelleri atılıyor. Ardından un fabrikasının makinelerini de biz yapalım diyerek, İmaş Makine kuruluyor. Sonrasında inşaat ve perakende sektörüne adım atılıyor. Tarım işine de giriliyor. Yatırımlar hız kazanıyor ve İttifak Holding haline geliyor.
Yıllık ciro ve büyüme rakamlarınız nelerdir?
1 milyar 15 milyon TL 2016 ciromuz var. Bu rakamın yüzde 65’i Adese markamızdan geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Konya’daki Real ve Beğendik markasını satın aldık. Adese ile Türkiye çapında 9 şehirde varız. Perakende sektöründe İç Anadolu’nun lider markasıyız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İç Anadolu çevresinde büyümek istiyoruz. Çok büyük ölçekli satın almalar için pazar henüz uygun değil, bu orta vadede olabilecek bir durum.
Selva Makarna’da grubun önemli markalarından… Dünyada oldukça güçlü bir imajınız var.
Biz 4 yıldır, Belçika Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nden ‘Dünyanın en lezzetli makarnası’ ödülünü alıyoruz. Dünyanın kristal ödüllü tek makarnasıyız. Bir benzeri daha yok. Makarna konusunda İtalyanlar’ı bile geçtik. 90’a yakın ülkeye ihracatımız var. En güçlü olduğumuz ülke Japonya… Oraya kendi markasıyla makarna gönderen lider markayız. İhracatımızı yüzde 50’sini ihracata gidiyor.Avrupa ve ABD, yıllık 20 bin ton kota ile ithalat yapıyor. Dolayısıyla bu coğrafyaya girmekte zorlanıyoruz. Türkiye’nin makarna ihracatı 820 bin ton, düşünün…
Makarna’da Ar-Ge yapıyor musunuz?
Akıllı Makarna dediğimiz 3 çeşit ürünümüz var. Tam buğdaylı, ruşeymli, yulaflı makarna… Bu 3 çeşit, sizin daha az yemenizi sağlayarak daha tok tutuyor. Beslenmenizin mutlaka içinde bu ürünler olmalı. Mürekkep balıklı makarnamız var. Bunu Konya’da üretip Japonya’ya gönderiyoruz. Afrika pazarında da güçlüyüz.
İmaş Makine’da 3 markamız var. Anahtar teslim değirmen projeleri yapıyoruz. Ayrıca insanlara dönük un ve irmik fabrikaları imalatı yapan, fabrika, inşaat dahil tamamını yapıyoruz. Bir diğerinde ise çelik konstrüksiyon inşaat işleri yapıyoruz. Şu an gurubun güçlü markalarından biri. Üretiminin yüzde 90’ını ihracata gönderiyor.
HALK 16 NİSAN’DA BÜROKRASİ TANKININ ÜSTÜNE ÇIKTI
Referandum’dan ‘evet’ çıkması önemliydi. Oranın pek önemi yok. Sonuca bakmak lazım. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Ekonomiye önem verme zamanı geldi. İş dünyasının sevdiği durum istikrardır. Tüm seçimler ‘risk’tir. Yatırımlarımızı beklemeye aldığımız dönemlerdir. Artık koalisyon gelmeyecek ve istikrar var demektir. Yönetim boşluğu bitti. Bürokrasi bitiyor. Dünyanın bir çok ülkesi bu şekilde yönetiliyor. Bürokrasi önümüzde tank gibi duruyordu, millet 16 Nisan’da bürokrasi tankının üzerine çıkmış oldu. Yıllık yatırımlarımız 50 milyon TL civarında, 10 yıl içinde 500 milyon TL’lik yeni yatırım hedefimiz var.
50 MİLYON TL’LİK YUMURTA TESİSİ
Tarım ve hayvancılıkta işler ne durumda?
Selet markasıyla büyükbaş küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz , Adese’lere yönelik… Bir de yeni tavuk yatırımımız var. 1 milyon tavukluk bir yatırıma girdik. 500 bini faal, diğer 500 bini de 2 ay içinde devreye girecek. Konya’daki tesisimiz Türkiye’nin en modern tesisi, Avrupa’da buna benzer 2 tesis var. Toplamda 50 milyon TL’lik yatırım yapacağız.
3. İSTANBUL PROJESİ’NİN YARISI SATILDI, 3. ETAP YOLDA
İnşaat sektöründe Seha Yapı ile varsınız. Bu alandaki projeleriniz nasıl gidiyor?
Evet markamız Seha Yapı… 2014 yılına kadar hem müteahhitlik hem proje geliştirip satma işi yapıyorduk. 2014 yılından sonra müteahhitlik işinden çekildik. Çok karlı görmediğimizden dolayı bu alandan çekildik. Bunun yerine proje geliştirerek satma stratejisine döndük. Bu bağlamda Konya ve İstanbul’da projeler gerçekleştirdik. Suudi Arabistanlı Zamil Grup, Türk Fuzul Grup ve biz şeklinde üçlü konsorsiyum olarak inşaat sektöründe projeler geliştiriyoruz. İstanbul Başakşehir’de 3. İstanbul Projesi’ni gerçekleştirdik. Projenin 1. ve 2. etabı (Yüzde 50’si) satılmış durumda. Metrekare fiyatları 4 bin, 4 bin 500 TL civarında…
Yeni projeler gelecek mi?
İstanbul’da yeni proje üretmek için görüşmeler yapıyoruz. Hasılat paylaşımlı ihalelere girmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilgileniyoruz.
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