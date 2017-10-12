Anadolu’ya Bilim Göçü ile 5 bin çocuğa ulaşacaklar
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için YGA’nın Anadolu’ya Bilim Göçü projesine Yapı Kredi destek verdi. Proje kapsamında 5 bin çocuğa bilim seti dağıtılacak. Ali Koç “Çocukların hayal etmeye ve rol modellerine ihtiyacı var” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, çocuklar, gençler ve engelliler için proje üreten Young Guru Academy’in (YGA) Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar gibi bilim insanları yetiştirmek amacıyla yola çıktığı ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesine destek oldu. 2017-2018 öğretim yılı boyunca, Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kayseri olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilecek projede devlet korumasındaki Sevgi Evleri’ndeki 1.000’den fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 3 yıl içinde 50 ilde 5 bin çocuğa ulaşacak proje kapsamında 50 bin başvuru arasından seçilen YGA gönüllüleri ve Yapı Kredi çalışanları, Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla bilim seansları gerçekleştirecek. Aynı zamanda bu gönüllüler çocukların rol modeli de olacak.
SORUMLULUĞUMUZ VAR
Dün gerçekleşen proje tanıtım toplantısında konuşan Koç, projeye Ömer Görgülü adlı gençle tanıştıktan sonra destek vermeye karar kıldığını söyledi. Projenin aynı zamanda çocuklara YGA’lı gönüllülerin rol modeli olmasını da içerdiğini kendisinin de Görgülü’nün rol modeli olduğunu anlatan Koç, Uzak Doğu’dan ithal edilen ve tanesi 80 dolar olan setlerin yerli olarak da üretileceğini belirterek, “Memleketimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar ve ödevler düştüğüne inanıyorum” dedi. Koç şunları söyledi:
“OECD’nin 2017 Eğitim Raporu, Türkiye’de eğitimde eşitsizliğin ilkokul seviyeleri kadar erken zamandan başladığını ve eğitim seviyesi yükseldiğinde bile bu farkın kapatılamadığını tespit ediyor. Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında. Dolayısıylabilimi gençlere erken yaşta sevdirmemiz ve eğitimin niteliğini toplumun tüm kesimleri için yükseltmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın diğer ülkelerde yaşayanlara göre potansiyel anlamında hiçbir eksiği yok.”
FIKIH SORUSUNU BİLDİ KOÇ’UN BAYİSİ OLDU
Mardin’de Mas Ford Turkcks Plaza’nın açılışına katılan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, dedesi Vehbi Koç’un 50 yıl önce Mardin’deki bayiliği verişinin ilginç hikayesini şöyle anlattı: “Masuk Nas, 19 yaşındayken Vehbi Bey’e dini konularda bilgi sahibi olan biri olarak tanıştırılınca, kendisine fitre ve zekat konusunda fıkhi bir soru soruyor ve cevabı yazılı olarak kendisine göndermesini istiyor. Masuk Bey de yazıyor cevabını. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bir mektup geliyor. Vehbi Bey ‘Ben aynı soruyu Diyanet İşleri Başkanı’na da sormuştum. Aynı cevabı aldım’ diyor. Bir süre sonra Vehbi Bey’in zorlamasıyla o dönemde Mardin’e Masuk Bey’e Tofaş bayiliğini veriyor.”
BİLİMİ SEVECEK
Projeyi adım adım hayal ettiklerini ifade eden Ali Koç “Anadolu’ya Bilim Göçü projesi de ülkemizin geleceği için umut tohumları atmayı hedefliyor. Bu projeyle Yapı Kredi’nin YGA ortaklığı en heyecanlı dönemine giriyor. Adım adım büyümesini hayal ettiğimiz bu projenin çocuklarımıza, bilimi tanıtıp sevdirme yönünde bir katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu projeden yetişen ve başarılı olan öğrencilerin Sevgi Evleri’nde yaşayan diğer çocuklar için de rol model olacaklarına inanıyorum” dedi.
DENEY VE OYUNLA HAYALLER BÜYÜYECEK
Amaçlarının Sevgi Evleri’ndeki çocuklara 50 YGA’lıyı rol model olarak göstermek olduğunu söyleyen YGA Y.K. Başkanı Sinan Yaman “YGA’lılar, deney ve oyunu birleştirerek Sevgi Evleri’ndeki çocuklara bilimi sevdirecek, da hayallerini büyütecek” dedi.
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