Anadolu’ya Bilim Göçü ile 5 bin çocuğa ulaşacaklar

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, çocuklar, gençler ve engelliler için proje üreten Young Guru Academy’in (YGA) Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar gibi bilim insanları yetiştirmek amacıyla yola çıktığı ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesine destek oldu. 2017-2018 öğretim yılı boyunca, Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kayseri olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilecek projede devlet korumasındaki Sevgi Evleri’ndeki 1.000’den fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 3 yıl içinde 50 ilde 5 bin çocuğa ulaşacak proje kapsamında 50 bin başvuru arasından seçilen YGA gönüllüleri ve Yapı Kredi çalışanları, Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla bilim seansları gerçekleştirecek. Aynı zamanda bu gönüllüler çocukların rol modeli de olacak.

SORUMLULUĞUMUZ VAR

Dün gerçekleşen proje tanıtım toplantısında konuşan Koç, projeye Ömer Görgülü adlı gençle tanıştıktan sonra destek vermeye karar kıldığını söyledi. Projenin aynı zamanda çocuklara YGA’lı gönüllülerin rol modeli olmasını da içerdiğini kendisinin de Görgülü’nün rol modeli olduğunu anlatan Koç, Uzak Doğu’dan ithal edilen ve tanesi 80 dolar olan setlerin yerli olarak da üretileceğini belirterek, “Memleketimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar ve ödevler düştüğüne inanıyorum” dedi. Koç şunları söyledi:

“OECD’nin 2017 Eğitim Raporu, Türkiye’de eğitimde eşitsizliğin ilkokul seviyeleri kadar erken zamandan başladığını ve eğitim seviyesi yükseldiğinde bile bu farkın kapatılamadığını tespit ediyor. Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında. Dolayısıylabilimi gençlere erken yaşta sevdirmemiz ve eğitimin niteliğini toplumun tüm kesimleri için yükseltmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın diğer ülkelerde yaşayanlara göre potansiyel anlamında hiçbir eksiği yok.”

FIKIH SORUSUNU BİLDİ KOÇ’UN BAYİSİ OLDU

Mardin’de Mas Ford Turkcks Plaza’nın açılışına katılan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, dedesi Vehbi Koç’un 50 yıl önce Mardin’deki bayiliği verişinin ilginç hikayesini şöyle anlattı: “Masuk Nas, 19 yaşındayken Vehbi Bey’e dini konularda bilgi sahibi olan biri olarak tanıştırılınca, kendisine fitre ve zekat konusunda fıkhi bir soru soruyor ve cevabı yazılı olarak kendisine göndermesini istiyor. Masuk Bey de yazıyor cevabını. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bir mektup geliyor. Vehbi Bey ‘Ben aynı soruyu Diyanet İşleri Başkanı’na da sormuştum. Aynı cevabı aldım’ diyor. Bir süre sonra Vehbi Bey’in zorlamasıyla o dönemde Mardin’e Masuk Bey’e Tofaş bayiliğini veriyor.”

BİLİMİ SEVECEK