Ani çöküş dalgası

ABD borsalarında 2016’dan bu yana yaşanan soluksuz yükselişin yerini sert düşüşlere bırakması tüm dünyayı tetikledi. Yeni FED Başkanı Jerome Powell’ın görevdeki ilk gününde, S&P 500 Endeksi, yüzde 4.1 ile 2011’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Dow Jones ise 15 dakika içinde 1.600 puan ile tarihinin en büyük düşüşünü yaptı. Dow Jones günü ise yüzde 4.6 düşüşle kapattı. Ayrıca Dow Jones Sanayi ve Standard&Poor’s endeksleri yıl başından bu yana elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

BASİT BİR GEL-GİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, piyasalarda yaşanan satışın basit bir gelgit olduğunu savundu. ABD piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyir Asya piyasalarına taşındı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.4 değer kaybederek Ekim 2017’den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 2.7 geriledi. Borsa İstanbul’daki düşüş ise dünyaya göre sınırlı oldu. Borsa İstanbul yüzde 1.3 gerileyerek 28 Kasım’dan bu yana olan en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

FAİZLER ETKİLİ OLDU

Uzmanlar herhangi bir ekonomik olumsuzluk olmamasına rağmen yaşanan düşüşü ‘düzeltme hareketi olarak değerlendirdi. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay ABD’li şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York Borsası’nın çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin borsada düzeltmeye işaret ettiğini söylediler. Analist Cüneyt Paksoy piyasalarda henüz net fiyatlanamayan bir anomalinin etkili olduğunu kaydetti. ABD Merkez Bankası (FED) ve cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD tahvil faizlerini yukarı çekmesi, eski FED Başkanı Janet Yellen’ın ‘hisseler yüksek seviyelerde’ söylemi ve yatırım kuruluşlarından gelen uyarıların ABD borsaları üzerindeki kırılganlığı artırdığını ifade eden Paksoy ABD tahvil faizlerinin artmasının da borsalardaki düşüşte etkili olduğun söyledi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, borsalardaki satışları küresel ölçüde bir kâr realizasyonu süreci olduğuunu dile getirdi.

SHILLER UYARMIŞTI

Davranışsal ekonomi konusunda tanınan Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller 2 hafta önce Davos’ta yaptığı açıklamada “Piyasalar aniden düzeltme görebilir hem de hiç bir tetikleyiciye ihtiyaç duymadan” demişti. Shiller piyasalarda gerçekleşecek bir düzeltme hareketinin ‘kesinlikle ve birdenbire’ olacağını söylemişti.

Korku endeksi tırmanıyor