Ankara Kalkınma Ajansı devlet desteklerini anlattı

13 Nisan 2017 tarihinde devam eden programda; Ekonomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri kurum uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı.

SORULAR CEVAP BULDU

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından her yıl düzenlenen etkinlik ile girişimcilerin, iş adamlarının ve potansiyel yararlanıcılarm bilgilendirilmesi ve destekler hakkında farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Toplantı ile sanayi ve tarım yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge. dış ticaret, sosyal güvenlik gibi yoğun başvuru alan ve Ajans Yatırım Destek Ofisine en çok sorulan devlet destekleri ve yatırım teşviklerine ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması ve ilgili kurum kuruluşlar ile destekler hakkında bilgi almak isteyenlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

İHA