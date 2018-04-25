Ankara'da inşaatı süren Ankapark'a talip çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Disneyland benzeri bir park olması planlanan Ankapark'ın işletmesinin profesyonel ekip tarafından yapılması için ihaleye çıkacaklarını belirterek, "Gerekli yasal düzenlemeyi hazırladık, Cumhurbaşkanımızla da paylaştık. 29 yıllık işletme hakkı verilecek. Kafe, hediyelik eşya satışı, lokanta gibi ticari faaliyetler yapılabilecek." dedi.

"YENİ SİSTEME YAKIŞIR ANKARA''

Yeni hükümet sistemine yakışır başkent için projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Tuna, "Ankara'nın marka şehir olması için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri sağlık turizmini hareketlendirecek. Bazı yatırımlar imar, mevzuat değişikliği gerektiriyor. Önceliğimiz eğitim, sağlık, sosyal yatırımlar. Bunları yaparken kişiye özel rantlara kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının zırhlı birlikler yerleşkesine taşınacağını anımsatan Başkan Tuna, boşaltılan binaların müze yapılmasını istediğini söyledi. Tuna, şöyle devam etti: "Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarının yer aldığı bu geniş alanı taşınma sonrası müze yapıp yaya yollarıyla halka açmak istiyoruz. Saraçoğlu Mahallesi projesi ile birbirini tamamlamış olacak." Başkan Mustafa Tuna, bu müzelerin Fransa'daki Louvre gibi Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alabileceğini kaydetti.

YABANCILAR TALİP OLDU

Ankapark'ın işletmesinin profesyonel ekip tarafından yapılmasını istediklerini kaydeden Tuna, şöyle devam etti: "Dünyada örnekleri var. Yabancılar şimdiden ilgileniyor, gelip görüşüyorlar. İşletmecinin gelmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Şu anki durumu 10 yıllık tahsisi var. Yasa ticari faaliyete izin veriyor. Alışveriş merkezi değil, restoran, cafe, hediyelik eşya satışı gibi faaliyetlere izin verilmesi önerisini getirdik. Sürenin 29 yıla uzatılması, ticari faaliyetlerin yapılması noktasında düzenleme gerekiyor. Bu konudaki düzenleme talebimizi Başbakanlık'a ilettik. Cumhurbaşkanımızın da bilgisi var. Uygun bir teklifle işletmesini kiraya verdiğimiz zaman Ankapark açılacak."

"KIZILAY MEYDANI YENİDEN DÜZENLENİYOR"

Kızılay Meydanı'nın yeniden düzenleneceğini belirten Tuna, "Ankara'nın merkezi vatandaşın rahatça dolaştığı, nefes aldığı bir meydan olacak. Ulaşım kolaylaşacak. Meydandaki dolmuş deposu yeraltına alınacak. Şehir dışından ulaşımın kolaylaşması için cep terminaller yapılacak." dedi.

(Sabah)