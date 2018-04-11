Anne kız borç bilezikle iş kurdular, Avrupa’dan sipariş almaya başladılar

Kızıltepe’de Tuba (33) ve annesi Necla Çelik (59), aile geçimine katkıda bulunmak için 5 yıl önce kolları sıvadı. Anne kız borç aldıkları bir bileziği bozdurarak, kendi diktikleri perde ve nevresimleri satabilmek için bir dükkan açtı. Çevrelerinden gelen tepkiye rağmen yollarına devam eden girişimci anne ve kızı, Almanya ve İsveç’e perde ihraç etmeye başladı.

Perde sektörüne annesiyle birlikte borçla girdiklerini belirten Tuba Çelik, “Ben ilkokul mezunuydum ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan okudum. İlahiyata geçtikten sonra iş hayatına atılmayı düşündüm. Perdeciliği düşündük. Başarı kazandık diye düşünüyoruz. Bu işe sıfırdan başladık. Bir bilezik borç alarak başladık. 2 bin 500 lira ile başladık. Yani bu küçük bir meblağ. Dükkânın hiçbir yerinde tül falan yok, güneşlik yok ve makineyi borca almışız. Bir de dükkanı kiralarken gelen her insan yorum yaptı, ‘Çalışmaz, içerde tül yok. İş yapamazsınız’ diye. Ama yine de bunları göz önünde bulundurmadık. Allah’a tevekkül ettik. Çok güzel de ilerledik diye düşünüyoruz. Tabi azim, gayret ve inançla” dedi.

Perdeleri Avrupa’da evleri süslüyor Avrupa’dan perde siparişi almaya başladıklarını anlatan Çelik, “Almanya, İsveç tabi çoğunlukla Almanya’ya olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya’ya çalışıyoruz. Bunlar da bizden çok memnunlar” diye konuştu.

“Hedeflerimiz büyük ve temiz olsun” Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Çelik, genç kızlara da önerilerde bulundu. Çelik, şunları söyledi:

“Kesinlikle yılmasınlar, okusunlar. Hedefleri gerçekten okumak olsun. Temiz bir niyetle ilmimizi artıralım. Anne, baba ve aile çok önemli. Şimdiki gençlere bakıyorum hiçbir şeyin değeri bilinmiyor. Ne olursa olsun temiz kalalım, temiz kazanalım ve temiz hedeflerimiz olsun. Özellikle genç kızlarımıza hedeflerinin büyük ve temiz olmasını söylüyorum.”