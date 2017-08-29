Milyonlarca anne ve ev hanımına emeklilik yolu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, sosyal güvenlik konusunu üzerine önemli başlıklara değindi. Nacar, çalışmayan anneler ve ev hanımlarına emeklilik yolunun açılabileceğinden, mahkumların da emekli olabileceğine kadar bir çok konuya açıklık getirdi.

Çalışmayana da sağlık yardımı

Erhan Nacar, GSS ödemeyen vatandaşın da hastanelerde rahat bir şekilde acil serviste hizmet gördüğünü belirterek, “Sosyal Güvenlik Kurumu, bir vatandaşın sigorta numarası olması halinde son 4 ayında 120 gün çalıştıysa ona sağlık imkanları açıyor. Aynı zamanda hiçbir çalışması olmayan vatandaşlar isterlerse gelir tespitine gidip 53 lira ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından (GSS) yararlanabilirler. Ama bir de ne çalışan kesim, ne de gelir tespitine gitmemiş GSS ödemeyen vatandaş hastane kapısına gittiğinde SGK onu geri göndermiyor. Çalışmayan, sigortalı olmayan, GSS ödemeyen vatandaş da artık hastanelerde rahat bir şekilde acil servisten girip bakılabiliyorlar” dedi.

“Bir an önce sigorta numaranızı alın”

2017 yılında sigorta numarası bulunmayanların sigorta numarası edinmeleri gerektiğini vurgulayan Nacar, “Artık SGK 65 yaşa gidiyor. Vatandaşımıza şunu söylüyoruz; “Bir an önce sigorta numaranızı alın”, sosyal güvenlik numarasını ne kadar önce alırsanız, o kadar erken emekli olursunuz. Çünkü SGK emeklilik tahsis talebi formunu yaptığınız da sizin ilk sigortalı olduğunuz tarihi baz alıyor. O yüzden 2017 çok önemli, 2017’de sigorta numarası olmayan kesinlikle sigorta numarasını alsın” şeklinde konuştu.

“Çok yakında Bakan Sarıeroğlu açıklayacak”

Nacar, yüzde 40 engeli olan vatandaşlara yapılan ödemelerin de yüzde 50 artırılacağını söyleyerek, “Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlar ve diğer sendikalar çalışan kesim arasında bir zam ile ilgili bir çelişki vardı. İmza sırasında bu noktada engellilerle ilgili, yüzde 40 engelli olanların almış oldukları yardımların, maaşların yüzde 50 artmasını çok yakın zamanda sayın bakanımız açıklayacaktır” diye konuştu.

Mahkumlara emeklilik yolu

Erhan Nacar, cezaevindeki mahkumların da isteğe bağlı olarak emekli olabileceğini belirtti. Nacar, “Biz bugüne kadar engellileri, çalışanları, ev hanımlarını konuşuyoruz ama bizim tutuklu ve hükümlü olan cezaevinde yatan vatandaşlarımız da var. Onlar da isterlerse cezaevlerinden isteğe bağlı ödeyebilirler ve Türkiye’deki sosyal haklardan yararlanabilirler” ifadelerini kullandı. Emeklilik yaşı dolan vatandaşlara da seslenen Nacar, onları bir an önce emekli olmaya davet etti. Nacar, emeklilikte yaş konusuna şu şekilde değindi: “Bugün kahvelerde, sokaklarda, derneklerde yada camilerde konuşulan şu. Ya Hüseyin sen bin lira alıyorsun, Hasan sen bin 500 lira alıyorsun. Aynı fabrikada çalıştık, aynı zaman işe girdik neden sen benden 500 lira daha fazla alıyorsun denildi. Oysa iki şık vardı. Birincisi, ya Hasan Hüseyin'den daha yaşlıdır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kim daha yaşlıysa ona yüksek emekli maaşı bağlıyor. Çünkü ölüme ne kadar yakınsan Allah uzun ömür versin ama ölüme ne kadar yakınsak o kadar yüksek maaş alabiliyorsun. Bugün 48 yaşında emekli olanla 58 yaşında emekli olan bir maaş alamaz. Çünkü arada 10 bir yıl fark var. Dolayısıyla SGK aradaki o ince ayarı hesaplayıp yaşlı olana daha fazla maaş veriyor. Burada da yaşlılara seslenmek istiyorum, yaşı dolduysa hiç vakit kaybetmeden bir an önce yaşlılık maaşlarını almalarını tavsiye ediyorum”.

“Emekli maaşlarını aslında çalışan işçi kardeşlerimiz belirliyor”

Emeklilik sürelerini dolduran çalışanların acil olarak emekliye ayrılması gerektiğinin altını çizden Nacar, bu yolla emekli maaşında yaşanacak kaybın önüne geçileceğini belirtti. Nacar şu şekilde konuştu: “Emeklilik süreleri dolanlar bir an önce emekliliğe ayrılsınlar ben buradan acil olarak söylüyorum. Yoksa aylıklarından 2.9-3 liralık bir düşüş var. O yüzden asgari ücretle çalışan kişiler varsa kesinlikle işlerinden ayrılıp emekli olmalarını tavsiye ederim. Bin 600- bin 700 lira alacağı yere 2 sene sonra, 3 sene sonra bin 300 liraya düşebilir. Buradan da vurgulamak isterim. 18 yaşındaki vatandaş aslında sigorta numarasını bulun derken aslında şunu da söylemek lazım. Emekli maaşlarını aslında çalışan işçi kardeşlerimiz belirliyor. Bunu çoğu kişi bilmez. Biz sadece SGK'da yatan primlere bakarız. Hemen çalışan işçiler ne yapar SGK'na veya e-devlet'e girerler 30 günüm yatmış sorun yok . Her şey normal aslında her şey normal değil. Bana göre çalışan işçi kardeşimiz aldığı maaşı kadar SGK'ya prim kazancı yatıyorsa normal. Yani 3 bin lira alıyorsan 3 bin lira üzerinden o maaşını alıyorsan senin o sigortanı yüksek alırsın. Ama 3 bin lira aldığın halde SGK'ya primin bin 500 yatıyorsa o bin 500 lirayı da elden sana veriyorsa iş veren hem devleti kandırıyor hem seni kandırıyor. Bu arada 2 kişi mağdur oluyor. Devlet hem vergiden muaf ediyor iş vereni, iş verende cebine atıyor o parayı devleti kandırıyor. Aynı zamanda vatandaşında emekli maaşını tırpanlamış oluyor yani kısacası vatandaş 2 bin lira alacakken yapmış olduğu asgari ücret gösterme yüzünden bin 300 lira maaş alacak”.

Çalışmayan annelere ve ev hanımlarına emeklilik müjdesi

Erhan Nacar çalışmayan annelerin ve ev hanımlarının da emekli olabileceğini belirterek süreci şu şekilde aktardı: “Çifte standart var Avrupa'da, Türkiye'den gitmiş Avrupa'da ev hanımı olan orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız SGK 3201 sayılı kanununa göre orada kaldığın süreleri borçlanarak emekli oluyor. Ama bugün bu uygulama Türkiye'deki annelere uygulanmıyor ama bununla ilgili bir mahkeme açtık. Bununla ilgili bir davamız var. Dava mahkemede kazanıldı. Yargıtay'a gitti, Yargıtay kararı verirse Türkiye'deki annelerde çalışmadan kaldığı ikametgah sürelerine göre borçlanma yapabilecekler”.

“2018 sosyal güvenlikte devrim olacak”

2018 yılının sosyal güvenlikte devrim yılı olacağını söyleyen Nacar, son olarak şunları kaydetti: “Eylül ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), artık yaşamış olduğumuz FETÖ'den dolayı, terörden dolayı, 15 Temmuz'dan dolayı 15 Temmuz'dan önce çıkacak yasaları artık 2017 yılının Eylül ayından sonra, parlamento açıldıktan sonra gündeme getirecekler. Bu da neydi onu da unutmayalım. Yaşa takılanlarla ilgili sorunlar, annelerin doğum öncesi sigortalarıyla ilgili sorunlar. Staj süresiyle ilgili sorunlar, gazetecilerin, basının yıpranmayla ilgili madencilerin yaşamış olduğu sorunlar bunların hepsi gündeme gelecek. O yüzden 2017 yılının son dilimi, son çeyreğine çok dikkat edelim. O yüzden gazeteleri, kanunları takip edelim. Dinleyelim. Çünkü o çıkacak yasalardan sizde yararlanabilirsiniz. 2017'nin son çeyreği ve 2018'in tam yılı sosyal güvenlikte devrim olacak”.