Antalya 8 ayda geçen yılı geçti

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler, adeta güneye akın etti. Birçok tatil beldesinde oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşırken, Antalya en fazla turist ağırlayan il oldu. Bayram’da 300 bini Antalya’da olmak üzere 500 bin kişi kıyı otellerinde konakladı. Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı ilk 8 aylık dönemde 7 milyon 200 bini gördü ve geçen yılın tamamında gelen 6 milyon 400 binlik sayısı aşmış oldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı “Yabancı turist sayısında ağustos itibarıyla 8 aylık süreçte 7 milyon 200 bin yabancı turist rakamına ulaştık. 2016’yı 6 milyon 400 bin civarında kapatmıştık. 8 aylık süreçte 2016’nın rakamlarını geçtik. Bayram tatili süresinde iç pazarda da ciddi talep oldu, oteller yüzde 100 doldu. Memnun eden bir doluluk yaşadık” dedi.

1.5 MİLYARLIK EKONOMİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise “Sadece kıyılar için değil Karadeniz’de, Kapadokya’da, tüm tatil destinasyonlarında da iyiydi. Hemen hemen her yer iyiydi. Tabi ki deniz mevsimi olduğu için kıyılar daha çok tercih ediliyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de ciddi hareketlilik vardı” dedi. Ayık, 2.5 milyon gecelemeyle sadece konaklama gelirinin 1 milyar liraya ulaştığı belirtti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, 10 günlük bayram tatilinin konaklama sektöründe 1.5 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi. İşler, Kurban Bayramı tatilinde özellikle iç turizmin canlandığını söyledi.

Dünya turizm devi Türkiye uçuşlarını yüzde 30 artıracak

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden ve Avrupa pazarından Türkiye’ye yılda 1 milyon üzerinde turist getiren Thomas Cook, son iki yıldır Avrupa pazarında yaşanan düşüşe karşın, 2018’de başta Antalya olmak üzere Türkiye’ye uçak kapasitesini yüzde 30 artırma kararı aldı. Thomas Cook’un Avrupa’daki tüm destinasyonlarının yetkilileri, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) yöneticileriyle bir araya geldi. 2017 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2018 yılına yönelik satış ve uçak planlamaları da görüşüldü. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, mevcut talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya gelinen Thomas Cook yöneticileriyle rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri, özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi.