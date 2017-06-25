Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Havalimanı'nın dün 24 saat içerisinde 140 bin yolcuya hizmet vererek, son iki yılın rekorunu kırdığını bildirdi.

Karaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilikte düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların milli ve manevi değerlerin yükseldiği müstesna zaman dilimleri olduğunu söyledi.

Huzur içerisinde dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin geliştiği bir bayram ortamı dileyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da şu anda bayram huzur içerisinde geçiyor. Aldığımız tedbirler dolayısıyla herhangi bir sorunumuz yok. Dün itibarıyla şehre gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz geldi. Dün Antalya Havalimanı, son iki yılın rekorunu kırdı. Havalimanımız 140 bin insana dün 24 saat içerisinde gelen ve giden yolcu olarak hizmet verdi. 800'ün üzerinde uçak indi, kalktı. Bu da Antalya'nın otellerinin artık dolu olduğunu gösteriyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de dünyanın huzur, barış, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesini diledi.

İslam dünyasında ülkelerin birbiriyle olan çekişmesi ile sorunlarının Türkiye'nin İslam dünyasında yeniden büyük bir umut olarak ortaya çıkmasına vesile olduğunu vurgulayan Türel, şöyle konuştu:

"Biz mazlumun, mağdurun yanında bir ülke olarak bu vazifemizi de her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ülkece. Bu kapsamda Türkiye'nin umut olduğu bir süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu bayramı idrak etmesi, bu umutların yeşermesi için önemli bir fırsat. Tabii ki bugün huzur içerisinde bir bayram idrak edebiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

Türel, bayramda şehit aileleri ve gazilerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.