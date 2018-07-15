Antalya'da havalimanı yolcu sayısı 6 milyona yaklaştı
Turizmin başkenti Antalya'da havayolu ile gelen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 5 milyon 832 bin 894 kişi olduğu bildirildi.
- AA
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi.
Kentte, geçen yıl 14 Temmuz'a kadar 4 milyon 264 bin 935 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 832 bin 894 turist iniş yaptı.
İki havalimanında, Temmuz ayının ilk 14 gününde 1 milyon 24 bin 536 kişiye hizmet verildi.
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