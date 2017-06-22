Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da otellerin yüzde 100 dolduğunu belirterek, "Birçok otelde yer kalmadı, bundan sonra herkes ne bulursa oraya gitmeye çalışacak. Okulların kapanmış olması, tatil için imkanların iyi olması bu bayramı çok ciddi şekilde patlatacak." dedi.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus pazarında çok ciddi hareketlenme olduğunu belirterek, okulların kapanması ve ramazanın bitiyor olmasının iç pazarı da hareketlendirdiğini söyledi.

Türk turizminde ciddi hareketlenme olduğunu vurgulayan Duran, "Avrupa pazarında da son dakika hareketlenmeleri var. Orada da okullar ay başında tatil oluyor. Rakip ülkelerdeki yüksek doluluk oranı ve fiyat pahalılığı Türkiye'yi tekrar cazip hale getirmeye başladı." diye konuştu.

Rusya, Avrupa, Ukrayna ve iç pazar sayesinde artık otellerdeki doluluk oranlarının eylül ayına kadar böyle devam edeceğini vurgulayan Duran, gelen turist sayısı bakımından rakamların 2016'nın çok üstünde seyrettiğini anlattı.

Turizmde ana pazar olan Rusya'dan geçen yıl 800 bin turist geldiğini hatırlatan Duran, "Bu yıl Rusya'dan en az 4,5 milyon turist bekliyoruz. Antalya'ya ise 3,5 milyon bekleniyor, çok ciddi bir artış demektir. Gelirler konusunda hala gerideyiz ancak kaliteli hizmetimiz sayesinde bu da artacak." dedi.

Başkan Duran, şunları kaydetti:

"İç pazardan artık çok ciddi beklentilerimiz var. Bu sene iç pazardan Antalya'ya 6 milyon misafir bekliyoruz. Türkiye genelinde ise 10 milyon civarında hareketlilik bekleniyor. Erken rezervasyon, taksit sistemi büyük kolaylık sağladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da oteller yüzde 100 doldu. Birçok otellerde yer kalmadı, bundan sonra herkes ne bulursa oraya gitmeye çalışacak. Okulların kapanmış olması, tatil için imkanların iyi olması bu bayramı çok ciddi şekilde patlatacak. İnsanlar 9 günlük güzel bir tatile çıkıyor. Çok ciddi bir hareketlenme var."

Hindistan pazarı

Hindistan'ın yeni pazarlar arasında yer aldığına dikkati çeken Duran, Hindistan'dan Antalya'ya direkt uçuş seferleri için görüşmeler olduğunu belirtti. Hindistan'da çok ciddi seyahat eden kesim olduğunu aktaran Duran, "Hindistan bizim için büyük bir pazar. Artık ülkemizde yılda 15-20 düğün yapılıyor. Düğüne gelen misafirler yazın da tatil için geliyor." diye konuştu.

Duran, Türk turizminde otellerin sunduğu kaliteli hizmetin, mutfak çeşitliliğinin Hindistan pazarı için cazip olduğuna dikkati çekerek, milyon dolarla ifade edilen büyük bir pazar olduğunu anlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da sezonun en yüksek olduğu döneme doğru girdiklerini belirterek, kaynak pazarların tamamında da okul tatillerinin başladığını ifade etti.

Türkiye'deki Ramazan Bayramı ile hem iç pazarın hem yurt dışı pazarının yoğun şekilde arttığı bir dönem olduğuna dikkati çeken TÜROFED Başkanı Ayık, "Ramazan Bayramı ile Türkiye'nin özellikle kıyı bölgelerinde arzu edilen seviyelere ulaştı. Birçok tesisimiz yüzde 100 doldu." dedi.

"Türkiye'de tarihinde turizm en iyi 2014 yılında yaşandı"

Türkiye'de tarihinde turizmin en iyi 2014 yılında yaşandığını ifade eden Ayık, şöyle devam etti:

"2015 ve 2016 yılı peş peşe gelen zorlu ve kayıp verdiğimiz bir yıl oldu. 2017 yılını yeniden pozitife döndüğü, artışların olduğu bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Rusya'da, son dakika satışlarıyla da Avrupa pazarında hareketlilik başladı. Yılın geri kalan döneminde bütün pazarlardan yoğun talebin olmasını bekliyoruz."

Ayık, bütün pazarlardan turistler beklediklerini, 30 yıldır da turizm alanında pazarlar yaratmak için çalıştıklarını anlatarak, hem yeni pazar arayışında olduklarını hem de mevcut pazarları koruyup, geliştirdiklerini söyledi.