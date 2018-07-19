Antalya’da tüm zamanların rekoru

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, 17 Temmuz itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Antalya’ya sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 6 milyona yaklaştı. Bu rakamlar, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin turist gelirken bu yıl 261 bin farkla 5 milyon 968 bin turist geldi. Böylece 2018 yılının 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34’lük artış kaydedildi.

HEDEF 40 MİLYON

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada “2018’in ilk verileri ve göstergeleri iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Antalya, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014’te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya’nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz” dedi. Osman Ayık sezon sonunda ülke genelinde ise turist sayısında yüzde 25 ile 30 arasında büyüme ve 40 milyon turist beklediğini söyledi.

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