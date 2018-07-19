Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya’da tüm zamanların rekoru

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, 17 Temmuz itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Antalya’ya sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 6 milyona yaklaştı. Bu rakamlar, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin turist gelirken bu yıl 261 bin farkla 5 milyon 968 bin turist geldi. Böylece 2018 yılının 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34’lük artış kaydedildi.

HEDEF 40 MİLYON

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada “2018’in ilk verileri ve göstergeleri iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Antalya, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014’te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya’nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz” dedi. Osman Ayık sezon sonunda ülke genelinde ise turist sayısında yüzde 25 ile 30 arasında büyüme ve 40 milyon turist beklediğini söyledi.

DOLULUK YÜZDE 90

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekti. Geçen yıla oranla tüm pazarlarda turist sayısında büyüme olduğunu işaret eden Yağcı “Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz.Bölge ve tesise, fiyat sıkalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA