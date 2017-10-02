Antalya’da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı
Rusya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğin son bulması sonrası turizmde devam eden olumlu devam ediyor.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Eylül itibarıyla kente gelen Rus turist sayısının 3 milyon 376 bin olduğunu belirterek, “Bu da bütün zamanların rekoru” açıklaması yaptı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Vali Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti.
Antalya’nın Rusların kendi ülkeleri dışında en çok ziyaret ettikleri il olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, “Bu yıl bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 307 bin Rus turist Antalya’ya gelmişti. 30 Eylül itibarıyla Antalya’ya seyahat eden Rus sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekoru. Ekim ve kasım aylarında da seyahatler devam edecek gibi gözüküyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.