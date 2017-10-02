Antalya’da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Eylül itibarıyla kente gelen Rus turist sayısının 3 milyon 376 bin olduğunu belirterek, “Bu da bütün zamanların rekoru” açıklaması yaptı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Vali Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Antalya’nın Rusların kendi ülkeleri dışında en çok ziyaret ettikleri il olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, “Bu yıl bir rekor kırdık. Daha önce 2014 yılında 3 milyon 307 bin Rus turist Antalya’ya gelmişti. 30 Eylül itibarıyla Antalya’ya seyahat eden Rus sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekoru. Ekim ve kasım aylarında da seyahatler devam edecek gibi gözüküyor” dedi.