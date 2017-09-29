Antep fıstığı altınla yarışıyor

Gıdadan ilaç sanayiye kadar çok geniş kullanım alanına sahip olan ve "yeşil altın" diye tanımlanan Antep fıstığı, rekolte düşüklüğü nedeniyle son yılların en yüksek fiyatını gördü.

Bölgede Antep fıstığının "en değerlisi" diye de nitelendirilen, yoğun olarak baklava ve pastalarda kullanılan boz iç Antep fıstığının toptanda kilogramı 120 lirayı aştı. 22 ayar altının gram fiyatının 130 lira seviyelerinde seyrettiği şu günlerde, Antep fıstığı altınla yarışır hale geldi.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, yaptığı açıklamada, geçen sene daha fazla beklenti olmasına rağmen 110 bin ton civarında Antep fıstığı hasadının yapıldığını dile getirdi.

Geçen seneki beklentinin karşılanamamasına ilave olarak bu yılki rekoltenin de çok düşük olmasıyla ortaya ciddi bir sorun çıktığını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Antep fıstığında sezon öncesinde geçen yıl 150 bin ton, bu sene de 50 bin ton civarında hasat bekliyorduk. Ama geçen yılki hasat 110 bin ton dolaylarında oldu. Oysa ki bizim geçen seneki beklenti gerçekleşseydi ihtiyaç fazlası ürün bu seneye kalacaktı. Dolayısıyla bu yıl az olmasını tahmin ettiğimiz Antep fıstığındaki geçen seneki ürünlerin katkısıyla sıkıntı olmaz diye düşünüyorduk."

Bu yılki rekoltenin de 30 ila 40 bin ton civarında olmasını beklediklerini belirten Uçar, "Rekoltedeki kayıp nedeniyle geçen yılın bu dönemlerine bakıldığında bu yıl fiyatlar yüzde 80 ila 100 arasında arttı. Bu artış aslında üretici için iyi oldu. Üretici satış yaparken gerçekleşen prim de emek veren insanların alın terini boşa çıkarmıyor." diye konuştu.

Rekolte konusunda son 15 yılın en düşük seviyesinin bu yıl görüldüğünü hatırlatan Uçar, birinci sınıf boz iç Antep fıstığının geçen sene 45-50 liradan satılırken bu yıl 100-120 lira arasında, çerezlik fıstığın ise geçen yıl 25-30 lira arasında alıcı bulurken şimdilerde 50-55 liradan üreticiye ulaştığını kaydetti.

Fiyatların bu seviyede devam etmesini beklediklerini aktaran Uçar, yoğun tüketim gibi önemli bir gelişme olmaması halinde fiyatların daha fazla

artmasının öngörülmediğini vurguladı. Uçar, Antep fıstığı ithalatı konusunda yeni çalışmaların da yapılması gerektiğini söyledi.