Araba ilanları patladı: 15 bini duyan elindekini satıyor

Bedelli askerlik düzenlemesinde yaş 25 ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ancak yeni düzenlemeye göre bedelli askerlikten yararlanacaklar 28 gün askerlik de yapacak. Bedelliden yararlanacak çalışanlar ise bu 28 günlük süreyi ücretsiz izin alarak kullanarak geçirebilecek.

İKİNCİ EL PİYASASI CANLANDI

Bedelli askerlikte fiyatın netleşmesi ikinci el piyasasını canlandırdı. Askerlik bedelini ödemek için para toplama telaşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarmaya başladı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARAN BİLE VAR

Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde 15 bin TL'lik bedelli askerlik ücreti için cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandığı görüldü.

İlanlar arasında en dikkat çekici olanı ise 2 oda ve bir salon evin ''Acil satılık bedelli askerlik için'' başlığı ile satışa çıkarılması oldu.