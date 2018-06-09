Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İDO’dan yapılan açıklamaya göre, şirket Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor. Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA