Arabalı vapurda kredi kartı dönemi
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı.
İDO’dan yapılan açıklamaya göre, şirket Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor. Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.
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