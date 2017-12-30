Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Arabuluculukta 2018 yılı ücret tarifesi belli oldu

Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye dair asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu tarife hükümleri uygulanacak.
 
Bu tarifedeki ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamayacak. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılıp tarife hükümlerince ücret belirlenecek.
 
Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılacak.
 
Arabulucu, konusu para olan ve olmayan hukuki uyuşmazlıklarda farklı tarifelere göre ücret alacak.
 
Tarifede yazılı olmayan hallerde söz konusu tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret verilecek.
 
Arabuluculuk ücretinin ödemesi, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınarak yapılacak.
 
Ücret tarifesi
 
Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 140 lira, takip eden her saat için 100 lira ödenecek.
 
Bu ücret ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 270, takip eden her saat için 210, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 330, takip eden her saat için 250, diğer tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 170, takip eden her saat için 130 lira olacak.
 
Söz konusu tarife 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Maçka'daki 67 yıllık NATO üssü ilk kez görüntülendi

Maçka'daki 67 yıllık NATO üssü ilk kez görüntülendi

Türkiye'de görüntülendi

Türkiye'de görüntülendi

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA