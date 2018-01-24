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"Araç kiralamak ne kolaymış!" dedirten çözüm şimdi cebinizde

Güçlü bir iletişim kampanyası ile sektördeki varlığını pekiştiren ve tüm Türkiye’ye adını duyuran Yolcu360, misafirlerine “Araç kiralamak ne kolaymış” dedirtecek çözümler sunuyor. Yolcu360, misafir memnuniyetini birincil öncelik edinerek, ileri teknoloji bir yazılım altyapısı ile misafirlerine hizmet sunmaya devam ediyor.

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Günlük araç kiralama pazarındaki hızlı büyüme, günlük araç kiralama firmaları ve tüketiciler açısından farklı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Günlük araç kiralama firmaları en doğru kanaldan tüketicilerine ulaşma hedeflerini, tüketiciler ise en doğru fiyattan ve en pratik şekilde günlük kiralık araç ihtiyaçlarını yolcu360.com sayesinde karşılayabiliyorlar. Onlarca araç kiralama firmasını milyonlarca tüketiciyle buluşturan yolcu360.com, misafirlerinin güvenle araç kiralayıp 9 taksitle ödeme yapabilmelerini sağlayan bir internet sitesi. Misafirlerinin dilediği aracı, onlarca araç kiralama firması arasından fiyat, marka, model ve araç özelliklerini kıyaslayarak güvenle kiralayabilmesini sağlayan yolcu360.com, seyahat planının değişmesi halinde %100 para iade garantisi sunuyor. 
 
Yolcu360.com internet sitesinden veya iOS ve Android mağazalarından indirebilen mobil uygulama ile üye olan kullanıcılar, kayıtlı bilgilerini tekrar tekrar girmek zorunda kalmıyor. Üye olan misafirlerine sadece iki dakika içinde dilediği aracı kiralamanın kolaylığını yaşatan Yolcu360, çok yakında sunacağı yeniliklerle “ARAÇ KİRALAMAK NE KOLAYMIŞ” dedirtmeye devam edecek.

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