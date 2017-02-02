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HGS'de kesilen fazla para iade ediliyor

Ulaştırma Bakanlığı’nın aynı gün yaptığı, “Fazla kesilen paralar başvuru olmadan iade edilecek” açıklamasının ardından, HGS’li araçlardan fazladan alınan 7’şer TL iade edildi.

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Ulaştırma Bakanlığı’nın aynı gün yaptığı, “Fazla kesilen paralar başvuru olmadan iade edilecek” açıklamasının ardından, HGS’li araçlardan fazladan alınan 7’şer TL iade edildi.
 
SİSTEM DEĞİŞMİŞTİ
 
Mahmutbey Gişeleri, trafiğe neden olduğu gerekçesiyle 22 Kasım 2016'da kaldırıldı ve ücret tahsilatı "Serbest Geçiş Sistemi" üzerinden yapılmaya başlandı. Ancak sistem HGS'li araçları tanımadığı için aynı gün ikinci kez otoyolu kullanan HGS'li sürücülerden 7'şer TL fazla para tahsilatı yapıldı. Fazla kesintiyi fark eden sürücüler itiraz ederek paralarını alsa da, fark etmeyenlere ücretleri ödenmedi.
 
BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aynı gün yaptığı açıklamada, "Mahmutbey gişelerinde yaşanan yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu yapılmadan otomatik olarak iade edilme işlemleri başlamış olup yakın zamanda çalışmalar tamamlanacaktır. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edilecektir" denildi. Bakanlığın açıklamasının ardından, HGS'li araçlardan fazla tahsil edilen paralar iade edildi.

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