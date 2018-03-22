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Araç sahipleri dikkat! Motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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