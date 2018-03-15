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Aralık ayında işsizlik oranı 2,3 puan düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Aralık 2017'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Aralıkta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,1 puan arttı.

Geçen yılın aralık ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,3 puanlık azalışla yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

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