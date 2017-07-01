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Arap yatırımcıların gözü 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda

Katarlı işadamlarının Ordu'nun Karabük İlçesi'ndeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 20 milyon dolarlık otel yatırımı yapmak için yer aradığı belirtildi.

  • DHA
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Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Perşembe Yaylası'nda, daha önce otel yatırımı yapmak için yer bakan Arap yatırımcılar, bu kez de Karabük İlçesi'ndeki Çambaşı Yaylası'na yöneldi. 2 bin rakımlı yaylada otel yatırımı için 650 dönüm arazi arayan Katarlı yatırımcılar, 20 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirtti.

Katarlı yatırımcılara yaylayı gezdine Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Çok şükür tanıtım ve çalışmalarımız başarılı sonuç vermeye başladı. Yatırım yapmak isteyen Arap yatırımcılarla yaylamızda dolaşıyor, kendilerini bilgilendiriyoruz. İnşallah ilçemizde çok kısa zaman içinde büyük değişiklikler olacak" dedi.

Ordu'ya yoğun ilgi gösteren araplar son 4 yılda yaklaşık 150 konut satın almıştı.

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