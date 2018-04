Araplar dev yatırım için Türkiye'ye geliyor

TYDTA organizesinde geçtiğimiz günlerde Körfez ülkelerinden Konya'ya gelen 200 iş adamı, kentte tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri inceledi.

Sektörün paydaşlarıyla da ikili iş görüşmelerde bulunan Arap yatırımcılar, cazip yatırım imkanlarını değerlendirmek için anlaşmalar imzaladı.

UCUZ ET İÇİN YATIRIMLAR ETKİLİ OLACAK

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaşayan Muhammed Al Nahdi, yatırım yapmak için geldiği Konya'da açıklamada bulundu.

Cidde'de ziraat ve hayvancılıkla ilgili şirketi olduğunu anlatan Al Nahdi, ilk yurt dışı yatırımını da Türkiye'de yapacağını dile getirdi.

Al Nahdi, hayvancılık sektöründe Türkiye'nin olanaklarının yatırım yapma kararında etkili olduğunu belirterek, iklim ve hükümetin sağladığı olanakların da cezbedici olduğunu vurguladı.

Hatay'da kuracağı çiftlikte et üretimine başlayacağını ifade eden Al Nahdi, şöyle konuştu:

"Türkiye'de büyükbaş hayvancılık üzerine yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapacağım. Burada bir müessese kurdum. Etkenlere, pazara ve satış miktarına göre yatırımım artabilir. Et ve süt üretimi yapmayı planlıyorum. Türkiye zaman zaman et ithalatıyla gündeme geliyor. Ben ve arkadaşlarımının burada yapacağı yatırımların et üretimine katkı sağlayacağını umuyorum. Türk insanının daha ucuz et tüketimine yatırımlarımızın etkisinin olacağını düşünüyorum."