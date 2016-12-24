‘Arkadaşı üyemiz, Trump Türkiye’ye sıcak bakıyor’

Amerika ile iş yapan Türk şirketler ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’tan umutlu. Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Terzioğlu “Trump Türkiye’ye sıcak bakıyor” dedi. Halen 70 üyelerinin 55’inin ABD şirketi olduğunu belirten Terzioğlu “Üç kurucu üyemiz Cumhuriyetçi. Bir tanesi Trump’ın arkadaşı. Anderson firmasından Papric Enderson... Enderson aynı zamanda Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de kan kardeşi. Bizim yönetim kurulumuzda görev yapıyor. Başkan’dan randevu istedik. Şu an kimseye randevu vermiyormuş ama konuşacak. Şimdi Mike Pence’den haber bekliyoruz. Çünkü Başkan Yardımcısı Pence, Trump’ı yönlendirecek adam. Onun için Trump Türkiye’ye sıcak bakıyor. Çünkü Mike Pence Türkiye’ye sıcak bakıyor. En iyi adamı Türkiye’de iş yapıyor” dedi.

TRUMP’A MANİSA AYAKKABISI

Trump’ın da Türkiye ile iş yaptığını hatırlatan Terzioğlu “Ne olursa olsun Trump diye bir bina var orada. Sadece ismi var gerçi ama Manisa’da bir ayakkabı firmasıyla anlaşması da var. Trump’ın mağazalarına ayakkabı Manisa’dan gidiyor” dedi. Terzioğlu, Trump’ın Mike Pence’yi seçim öncesi başkan yardımcısı ilan ederek akıllı bir iş yaptığını da belirterek “Pence oy potansiyeli olarak güçlü. Onunla köprüyü kurduk” diye konuştu. Amerikan şirketlerinin Türkiye’de yatırıma iştahlı olduğunu da belirten Terzioğlu, birçok şirketin yatırım arayışında olduğunu da anlattı. Terzioğlu son olarak, dünyada 170 bin çalışanı olan gayrimenkul şirketi Keller Willams Realty’nin Türkiye’de franchise sayısını 80’e çıkarma kararı aldığını, aynı şirketin KKTC’de de bir temsilcilik açtığını söyledi.

SADECE HAVLU İLE OLMAZ

“Hedefimiz Türkiye’nin ABD ile ticaretini artırmak” diyen Uğur Terzioğlu “Eskiden ABD’ye çarşaf satardık, pamuwwk alırdık. O dönem kotalar vardı. Yıllarca kotaları artırma mücadelesi yaptık. Ama bir gün bize dediler ki ‘28 malda kota var siz sadece 4’ünü dolduruyorsunuz’. Diğerleri boş duruyor. Çünkü herkes tutturmuş havlu ve t-shirt yolluyor ABD’ye. Sonra yavaş yavaş mermer, zeytinyağı gitmeye başladı. Şimdi uçak parçası satıyoruz. 20 milyar doları yakalamak için yeni ürünler bulmamız lazım. Mesela yazılım ihracatı olabilir. Tanıdığım 3 şirket var, ABD ile anlaşma yapmış sürekli yazılım gönderiyorlar. İhracatın limiti yok. İlla havlu satacağım dersen hiçbir şey satamazsın” şeklinde konuştu.