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Arsa değeri artışına % 50 sınırı geldi

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddenin uygulanmasına açıklık getirildi.

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Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017’de 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018’de bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak. Emlak Vergisi değerinin hesaplanmasında arsa ve arazi metrekare birim değerleri, bir önceki yıl birim değerinin söz konusu dönem için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınıyor.

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