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Arslan: 4.5G’de yerli yapacağınız ne varsa yapın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sektörde paydaşların yerlilik oranına dikkat etmesini isteyerek, “Biz, 5G’yi konuşurken, yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken, eğer 4.5G’de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, ‘arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.

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’ O yüzden istirhamım elinizde olan 4.5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa yapın” açıklamasını yaptı. Arslan, ASELSAN tarafından düzenlenen ‘5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 4.5G’den 5G’ye gidiş çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek bu önem çerçevesinde nerede, ne tür çalışma yapılırsa yapılsın katkı vermeye ve birlikte yol almaya hazır olduklarını söyledi.      

YERLİ ANTEN İÇİN ORTAK İMZA

Konferansta ilk yerli Baz İstasyonu Anteni de görücüye çıktı. Bakan  Arslan’ın huzurunda yapılan törende ASELSAN; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile ilk Yerli Baz İstasyonu Anteni’nin kullanımına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. ASELSAN tarafından tasarlanıp, ilk prototipleri üretilen Yerli Baz İstasyonu Anteni’nin laboratuvar testleri tamamlandı. Anten, faz dizili ve çok giriş çıkışlı olup aynı anda 2G, 3G, 4G ve 4.5G teknolojilerinde yayın yapabiliyor. 

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