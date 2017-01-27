Arslan: Hedef 2020’de 5G’ye geçmek

Arslan, şu an yaklaşık 75 milyon mobil abone bulunduğunu ve 51 milyonun üzerindeki 4.5G abonesinin 19 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Ahmet Arslan, 1 Nisan 2016’da hayata geçen 4.5G teknolojisinden hemen sonra 5G ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade ederek, dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı, gerektiğinde ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

İHRAÇ EDECEĞİZ

5G teknolojisinin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamalarının daha da gelişeceğini ve çalışmaları yürütülen akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Arslan, bu nedenle 5G konusunun hükümet tarafından en üst düzeyde sahiplenildiğini dile getirdi. Bakan Arslan, Türkiye’de 5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu kurumları, işletmeciler, tedarikçiler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 29 Nisan 2016’da Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nu (5GTR) kurduklarını anımsattı. Bakan Arslan, şunları söyledi:

“Bu kapsamda ULAK Projesi ile yeni nesil iletişim altyapısında, yerli ve milli ürün geliştirilmesi konusunda önemli mesafe katettik. Sadece 5G’yi değil, bu sektörde kullanılacak bütün ürünleri yerli olarak geliştirmemiz ve dışarıya ihraç edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde ilerletilmesi ve güçlendirilmesi küresel anlamda rekabetçi yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na bağlı birimler, BTK ve TÜBİTAK ile işleticilerle, üniversitelerle güzel bir iş birliğimiz var. 6 üniversitemiz aktif olarak çalışıyor. Hedefimiz 2020’de 5G teknolojisini Türkiye’ye getirmiş olmak.”