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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bugün kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandı.

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bugün toplam bedeli 122 milyon 422 bin 715 avro ve 1 milyar 11 milyon 395 bin 262 TL tutarında kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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