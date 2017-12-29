ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bugün toplam bedeli 122 milyon 422 bin 715 avro ve 1 milyar 11 milyon 395 bin 262 TL tutarında kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.