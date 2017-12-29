ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bugün kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandı.
- AA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında bugün toplam bedeli 122 milyon 422 bin 715 avro ve 1 milyar 11 milyon 395 bin 262 TL tutarında kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
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