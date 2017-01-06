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ASELSAN ile SSM arasında 181 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'ATAK Programı' kapsamında 181 milyon lira (50,4 milyon dolar) tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "ATAK Programı"na ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.
 
ASELSAN'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'ATAK Programı' sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 181 milyon lira (50 milyon 393 bin 633 dolar) tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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