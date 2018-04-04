ASELSAN ve HAVELSAN iş ortaklığı, Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyonunda yer alacak ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak, 3 Nisan’da bir sözleşme imzalandı.