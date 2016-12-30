Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASELSAN ve HAVELSAN arasında yazılım sözleşmesi

Türkiye'nin savunma sanayi devleri ASELSAN ve HAVELSAN yeni bir sözleşmeye imza attı.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasındaki anlaşmayla temin edilen B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı’nın (HİK) yazılım güncelleme-geliştirme çalışmaları sürüyor.
 
Bu çalışmalar dahilinde Türkiye'nin savunma sanayi devleri ASELSAN ve HAVELSAN HvKK Barış kartalı uçklarına yazılım desteği konusunda anlaştı.
 
HAVELSAN'ın resmi sosyal medya hesabında konuyla alakalı şu bilgilere yer verildi:
 
HvKK Barış Kartalı Uçaklarının Elektronik Destek Tedbir Sistemlerinin yazılım güncellenmesi için HAVELSAN ve ASELSAN sözleşme imzaladı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Dünyanın neresinde kaçarlarsa kaçsınlar peşlerinde olacağız'

"Dünyanın neresinde kaçarlarsa kaçsınlar peşlerinde olacağız"

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA