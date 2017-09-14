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ASELSAN'dan 10,7 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik 10 milyon 721 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirket ile bir yurt dışı müşteri arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine yönelik, 13 Eylül'de toplam bedeli 10 milyon 721 bin dolar olan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleşeceği bilgisi de verildi.

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