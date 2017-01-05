Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASELSAN'dan 163 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında 163 milyon liralık (45,2 milyon dolar) sözleşme imzalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında "Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi" kapsamında 163 milyon liralık (45,2 milyon dolar) sözleşme imzalandı.
 
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında Güdüm Kiti tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 163 milyon lira (45 milyon 224 bin 775 dolar) tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yıllarında tamamlanacağı ifade edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: 'İncirlik'i kapatıyoruz' deme hakkımız var

Kalın: "İncirlik"i kapatıyoruz" deme hakkımız var

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA