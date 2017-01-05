ASELSAN'dan 163 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında "Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi" kapsamında 163 milyon liralık (45,2 milyon dolar) sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında Güdüm Kiti tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 163 milyon lira (45 milyon 224 bin 775 dolar) tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yıllarında tamamlanacağı ifade edildi.