ASELSAN'dan 200 milyon dolarlık sözleşme
Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 'Ateş Destek Otomasyon Sistemleri' projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
- AA
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığı ile şirketimiz arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'Ateş Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000)' projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolar bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından alınan bugünkü izne istinaden yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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