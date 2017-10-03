ASELSAN'dan 51 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı ile 51 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
- AA
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan Ağ Destekli Yetenek (ADY) Projesi'nin tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 51 milyon dolar olan bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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