Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASELSAN'dan 51 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı ile 51 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma  Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı  arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan Ağ Destekli Yetenek (ADY)  Projesi'nin tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 51 milyon dolar olan bir  sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA