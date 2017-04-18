ASELSAN Rus Mİ helikopterini modernize etti

ASELSAN, Rus üretimi Mi serisi helikopterlerin modernizasyonu için girişim başlattı. Bu helikopterlerden dünyada 10 bin adet bulunduğu belirtiliyor. Mi serisi helikopterler en fazla Mi-17 modeliyle biliniyor. Dünya gazetesinin haberine göre, şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri için 500 adet hava aracının modernizasyonunu yapan ASELSAN, ortadoğuda bir ülke için de AH-1E Kobra helikopteri modernizasyonu aviyonik entegratörlüğünü yürütüyor.

Bir Mi-17 ASELSAN’da gösterim amaçlı modernize edildi

ASELSAN, dünya çapında birçok ülkenin envanterinde bulunan eski teknoloji Mi serisi helikopter pazarında yer almak için çalışmalara başladı. Bu helikopterler Körfez ülkesi ve Türk Cumhuriyetlerinde de yoğun olarak kullanılıyor.

ASELSAN, Mi-17 modernizasyonuna yönelik proje yürüten bir ülke için, bir adet Mi-17 helikopterini modernizasyona aldı ve tamamladı. Modernize edilen Mi-17 son kullanıcıya teslim edildi. Bu helikopter için müşterinin tanımladığı ihtiyaçlara uygun olarak, ASELSAN’ın özgün Çok İşlevli Gösterge, Klavye Gösterge Birimi, Ataletsel Navigasyon Sistemi, Görev Bilgisayarı, Sayısal Harita Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, V/UHF ve HF Telsizlerin entegre edildiği belirtildi.

Bu modernizasyonun gösterim amaçlı olduğu, ilgili ülkenin envanterindeki diğer Mi serisi helikopterler için teklif istemesinin beklendiği kaydedildi. ASELSAN’dan verilen bilgide, “Kuruluşumuz, bu faaliyet ile Mi serisi helikopterler için maliyet etkin bir şekilde aviyonik modernizasyon ve silah entegrasyonu gerçekleştirmek konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispatlamıştır" denildi.