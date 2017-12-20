Asgari ücret 2018 ne kadar Asgari ücret son dakika brüt net kaç tl oldu? AGİ hesaplama

Asgari ücret 2017 2018 ne kadar Asgari ücret son dakika brüt net kaç tl oldu? Başbakan’dan flaş açıklaması haberimizde yer alıyor. Asgari ücret 2018’de ne kadar olacak? İşçilerin merakla beklediği asgari ücret zam oranları ne kadar? Peki bekarların alacağı asgari ücret kaç tl olacak? Aralık ayının son günlerine gelmişken vatandaşların akıllarında Asgari ücret 2017 2018 Ocak zamları kaldı. Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammının belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret için belirlenecek zam oranını karara bağlamamış ve üçüncü toplantı için bekleyiş başlamıştı. Asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsünün yapılacağı 3. Asgari Ücret Toplantısı, 22 Aralık Cuma günü saat 15:00'te yapılacak ve milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler gerçekleşecek. Geçen sene asgari ücret ne kadardı? 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2017 yılı için asgari ücret miktarı dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 1.404 TL olarak duyurulmuştu. İşte sık sık araştırılan Asgari ücret 2017 2018 ne kadar Asgari ücret son dakika brüt net kaç tl oldu? Sorusunun yanıtı haberimizde…

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken asgari ücret zammı için de heyecan da günden güne artıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekleyen işçiler, internet üzerinde süreci takip etmek için sık sık "asgari ücret zammı" aramasını yapıyor.

Asgari ücret zammının belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret için belirlenecek zam oranını karara bağlamamış ve üçüncü toplantı için bekleyiş başlamıştı.

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsünün yapılacağı 3. Asgari Ücret Toplantısı, 22 Aralık Cuma günü saat 15:00'te yapılacak ve milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım asgari icretle ilgili yaptığı açıklamada çalışanımıza asla enflasyon altında ücret verilmemiştir, makul olan şartlarda en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır, dedi. Yıldırım taşeronlarla ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtirken, birkaç gün sonra detayların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.Başbakan Binali Yıldırım asgari icretle ilgili yaptığı açıklamada çalışanımıza asla enflasyon altında ücret verilmemiştir, makul olan şartlarda en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır, dedi. Yıldırım taşeronlarla ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtirken, birkaç gün sonra detayların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

ASGARİ ÜCRET BAKAN JÜLİDE SARIEROĞLU AÇIKLAMASI

Bakan Sarıeroğlu, ülkenin çok hassas dönemlerden geçtiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmeler, ortaya çıkan kirli ittifaklar bizi her zamankinden daha çok bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya mecbur kılıyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim en büyük teminatımızdır. Hamdolsun milletimiz söz konusu vatanımız olunca, söz konusu devletimiz olunca şimdiye kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Biz de AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan, refahlarını artıran, geleceğe umutla bakmalarını sağlayan birçok reforma imza attık. Bundan sonrada milletimize hizmet etmek için işçisinden çiftçisine, esnafından işverenine, emeklisinden kadınına, gencine, çocuğuna kadar toplumun her kesimine hayatına dokunacak, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin hayalleri ve geleceğe dair hedefleri bulunan büyük bir ülke olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Birileri hızımızı kesmeye çalışıyor olabilir, birileri kumpaslar kurmaya çalışabilir ama hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızla birlikte AK Parti hükümeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. O büyük hedeflere ulaşmak için yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son 15 yılda asgari ücreti yedi buçuk kattan fazla artırdık"

Sarıeroğlu, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'nin milli gelirini 15 yılda üç kat arttırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret konusunda da reel piyasa koşulları karşısında çok ciddi bir artış sağlamıştır. 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücreti 2017 yılı itibariyle bin 404 liraya yükselttik. Son 15 yılda asgari ücreti yedi buçuk kattan fazla artırdık. Asgari ücreti oransal bazda da değerlendirecek olursak, reel olarak yüzde 83,2, nominal olarak yüzde 662 oranında son 15 yılda arttırdık. Bu artışla işçimizi piyasa koşulları karşısında da korumuş olduk. Tabi bunun yanında asgari ücretli kardeşlerimizin eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında vergi dilimine girmeleri nedeniyle kayıp yaşama riski söz konusu olmuştu. Bu riski de telafi etmiş olduk. TBMM'de onaylanan Torba Yasa'yla birlikte asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimi nedeniyle yaşama riski olan kayıplarını telafi etmiş olduk."

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda üçlü karar mekanizmasını en etkin şekilde işletme gayretinde olacaklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum. Bu minvalde komisyonumuzun asgari ücreti tek başına değil, etkilediği diğer konuları da beraber değerlendirip karar alması çalışma barışımıza büyük katkı sağlayacaktır. Asgari ücretteki değişim birçok sosyal enstrümanı da etkiliyor. Dolaylı olarak genel ücret seviyesini, istihdamı ve tüketim dengesini, yatırımları ve rekabeti olmak üzere genel olarak ülke ekonomisini etkiliyor. Bu anlamda ben asgari ücretin tüm kesimlerimizin kazanacağı, ülkemizin koşullarına uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun bütüncül bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdüreceğine ve ülkemizin çalışma barışına katkı sağlayacak bir mutabakata ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, komisyonun ikinci toplantısının Türk-İş, üçüncü toplantısının TİSK, dördüncü ve son toplantısının ise yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

AGİ hesaplama nasıl yapılır?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret, günlük hesaplanır aylık ödenir. Tutar, 30 gün üzerinden hesaplanır. Söz konusu ücret, komisyon tarafından belirlenir. Eskiden ülkemizde yılda iki defa asgari ücret belirleniyordu. Yılın ilk yarısında farklı, ikinci yarısından ise zamlı bir tutar belirleniyordu. Ancak artık yılda bir defa belirleniyor. Komisyon tarafından belirlenen günlük ücretin 30 ile çarpılması sonucunda brüt asgari ücret ortaya çıkar. Sonrasında ise brüt asgari ücret tutarından net asgari ücret tutarına ulaşılır. Bunu yapmak için brüt asgari ücretten kesintiler yapılarak işçinin cebine girecek olan net ücrete ulaşılır.

GEÇEN SENE 2017 ASGARİ ÜCRET FİYATLARI

Asgari ücret bin 404 TL oldu! Asgari ücret zammının yüzdelik oranı ise % 8 olarak belirlendi.

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti. DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor. İşveren kesimi ise asgari ücrete zam istemiyor.