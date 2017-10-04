Asgari ücret 2017 ne kadar? 2017-2018 asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret 2017 2018 ne kadar sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Asgari ücret son dakika haberlerini sizler için derledik. Vatandaşlar merakla konu ile ilgili yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM'ye sevk edilen bazı Vergi Kanunları ile KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ağbal konuşmasında, “Bu sene asgari bin 404 lira... Eylül ayındna itibaren bir kısım çalışanımızın ücretleri vergi dilimi yüzde 20'ye girdiği için bin 404 liranın altına düşüyordu. Bugün Meclis'e bir torba yasa gönderdik. Torba yasanın içinde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir madde ekledik. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı bir şekilde masaya da yatırmış durumdayız” dedi. Asgari ücret nasıl hesaplanır? Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan asgari ücret hesaplama işlemine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak minimum ücrettir. Dolayısıyla asgari ücret sadece bir üretim faktörü ve çalışmanın karşılığı değil insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır.

ASGARİ ÜCRET 2017-2018 NE KADAR?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen bazı Vergi Kanunları ile KHK'lerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili açıklama yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sene asgari bin 404 lira... Eylül ayındna itibaren bir kısım çalışanımızın ücretleri vergi dilimi yüzde 20'ye girdiği için bin 404 liranın altına düşüyordu. Bugün Meclis'e bir torba yasa gönderdik. Torba yasanın içinde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir madde ekledik. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı bir şekilde masaya da yatırmış durumdayız.

(Emlak vergisindeki artışlar) Bu sene içerisinde belediyelerimizin komisyonları 2018 yılında alınacak emlak vergilerinin belirlemek için arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlemek için toplandılar. Kararlar çıktı, netleşti. Bu çalışmaları izledk. Birçok vatandaşımızdan şikayetler geldi. Yüzede 200 yüzde 300 yüzde 3 bine varan emlak verdi değerlerinde artış yapılmış. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu çalışmaları tamamladık, sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yaptığımız düzenleme şudur; ne kadar artış yapılırsa yapılsın bu artış 2017 yılındaki fiyatın yüzde 50'sini geçemeyecek.

(Özel iletişim vergisi) Vergi oranlarını aşağıya çektik. Yaptığımız çalışma sonucu yüzde 25 ve 15 olan oranı yüzde 7,5'ya indirdik. Cep telefonu kullanıcıları ve evinde telefonu olan vatandaşlarımız bu indirimden yararlanacak. Ayrıca vatandaşlarımız yurtdışına gittiğinde yurtdışındaki görüşmelerinde yurtdışındaki telefon operatörüne de bir bedel ödemesi gerekiyor. Mevcut uygulamada bu bedel üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi alıyoruz. Artık yurtdışındaki görüşmeler, bunu bedelleri almayacağız.

(Motorlu taşıtlar vergisi) Her sene bu vergi enflasyon oranında artıyor. Şu anda 2018'de uygulanacak oran yüzde 14-15. Zaten biz düzenleme yapmasaydık, motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 15 artacaktı. Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılmasıydı.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49

KESİNTİLER TOPLAMI 373,44

NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

KESİNTİLER TOPLAMI 266,63

NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51

İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56