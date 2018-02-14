Asgari ücret 2018 ne kadar Evli çalışan çocuklu AGİ kaç TL alacak AGİ 2018 hesaplama

Asgari ücret 2018 ne kadar Evli çalışan çocuklu Asgari ücret kaç TL AGİ 2018 hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar internetten sık sık Asgari ücret zam oranlarını merak ediyorlar. 2018 asgari ücret zam oranı açıklandı! Binlerce çalışanın asgari ücret bekleyişi nihayet sona erdi. 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası asgari ücret belli oldu. Peki, birçok teklifin verildiği ve üzerinde sayısız tartışmanın yapıldığı asgari ücret kaç TL oldu? 2018 asgari ücret tutarı, zammı ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret net olarak 1.603 TL olarak belirlendi. Brüt rakam ise 2.029 TL olacak. Böylece asgari ücret 2018'de yüzde 14.2 artış göstermiş oldu. Peki AGİ hesaplaması nasıl olur? Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. İşte merak edilen Asgari ücret 2018 ne kadar Evli çalışan çocuklu Asgari ücret kaç TL AGİ 2018 hesaplama! Detayları haberimizde…

6 MİLYON 245 BİN ÇALIŞAN YARARLANACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenleme kapsamında, asgari geçim indirimi desteğinden 6 milyon 245 bin 325 çalışanın yararlanacağını belirterek, "Yani çocuklarıyla eşleriyle 18 milyon civarında bir nüfusumuzu, vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir düzenleme maddesidir."

Bakan Ağbal, şu bilgileri verdi:

"Bu yapılan düzenleme neticesinde bekar veya evli, eşi çalışan bir kişi eylül ayında 36,3, ekimde 86,3, kasımda 86,3, aralıkta 86,3 lira her ay bir ilave vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışan bir çocuklu kişi eylülde 13,4, ekimde 63,4, kasımda 63,4, aralıkta 63,4 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan kişi eylülde 5,8, ekimde 55,8, kasımda 55,8, aralıkta 55,8 lira vergi indiriminden faydalanacak. Evli, eşi çalışan iki çocuklu kişi ekimde 40,6, kasımda 40,6, aralıkta 40,6 lira vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışmayan bir çocuklu kişi, ekimde 33, kasımda 33, aralıkta 33 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu veya evli, eşi çalışan üç çocuklu kişi için ise ekim, kasım, aralıkta 10,1'er lira vergi indirimi uygulanacak.

KALICI HALE GETİRİLECEK

Dolayısıyla burada hükümet olarak son 2 yıldır geçici olarak yapmış olduğumuz düzenlemeyi bundan sonra kalıcı bir düzenleme olarak hayata geçirmiş olduk. Asgari geçim indirimi uygulamasına, aslında bir noktada asgari geçim standardı benzeri bir yapıyı da getirmiş olduk."

9 MADDE KABUL EDİLDİ

Komisyon toplantısında tasarının 9 maddesi kabul edildi.

Buna göre, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilecek.

Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:

"Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi."

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

2018 yılının AGİ oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,21 TL

Evli eşi çalışmayan 182,66 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL

Evli eşi çalışan 152,21 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim indiriminin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olduğunu açıkladı. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret net olarak 1.603 TL olarak belirlendi. Brüt rakam ise 2.029 TL olacak. Böylece asgari ücret 2018'de yüzde 14.2 artış göstermiş oldu.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 2018 asgari ücreti duyurduğu açıklamasında, "Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON 3 YILDA TOPLAM YÜZDE 52 ARTIŞ

Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.