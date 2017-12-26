Asgari ücret AGİ 2018 ne kadar oldu son dakika karar 2018 asgari ücret Ocak zammı kaç TL

Asgari ücret ve asgari geçim indirimi Ocak ayı zam oranları ne olacak? 2018 yılı asgari ücret maaşı brüt net miktarı ne kadar olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından yeni yıla kısa bir süre kala hala araştırılmaya devam ediliyor. Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücretin kaç lira olacağını 29 Aralık Cuma günü açıklayacak. Yaklaşık 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, Cuma günü belli olacak. Halen net bin 404 lira olarak uygulanan asgari ücrette yapılacak artış konusunda Başbakan Binali Yıldırım devreye girdi. Başbakan Yıldırım'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geleceği öğrenildi. Türk-İş, net asgari ücretin bin 893 lira 90 kuruşa yükseltilmesini istiyor. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle yeni asgari ücrette orta yolun bulunmasının sağlanacağı beklentisi bulunuyor.



Asgari maaşın ne kadar olacağı büyük bir merakla araştırılıyor. Sendikaların asgari ücret talepleri ne kadar? Asgari ücret hangi kriterlere göre belirleniyor? İşte merak edilen ayrıntılar…



ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR TALEP EDİLİYOR?



TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep ediyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



ASGARİ ÜCRETTE SONA GELİND!



Hükümetten müjde üstüne müjde geliyor. Taşeron işçilerle ilgili yıllardır süren sorunu, yaptıkları düzenlemeyle çözen hükümette sıradaki konu asgari ücret. Taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili de önemli bir açıklamada bulundu.



Bakan Sarıeroğlu, 'Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak.' dedi. 2018 yılı için Türk-İş, "Asgari ücret net bin 893 lira 90 kuruş olmalı" teklifini önermişti.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret, 29 Aralık Cuma günü açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü toplantısını, 29 Aralık'ta yapacak.



Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak.



Çalışmalarına 1 Aralık'ta başlayan ve şu ana kadar 3 toplantı yapan komisyonun, asgari ücrete yapılacak zammı kesinleştirmesi bekleniyor.





Türk-İş, halen net bin 404 lira olan asgari ücretin bin 893 liraya yükseltilmesini talep ediyor.



İşveren temsilcisi TİSK ise, asgari ücrete 2018'de hedeflenen enflasyon çerçevesinde yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.



ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.







İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILMIŞTI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştiren komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.



Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.



İşçileri temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.



GEÇTİĞİMİZ YIL ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 asgari ücret zammını 104 TL olarak açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı 29 Aralık'ta yapılmıştı. Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti tüm merak eden işçilerle paylaşmıştı...



Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.



YENİ ASGARİ ÜCRET 104 TL ARTTI



Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret bin 777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi. Bu durumda 104 TL zam yapılmış oldu.



2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ



Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.



Bakan Müezzinoğlu, "Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık.Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim" dedi.



2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU



BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TL

İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TL

GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TL

DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TL

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,73 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00 TL



TÜRK-İŞ'İN TALEBİ BİN 600 TL'YDİ



Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016'da bin 300 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu. Türk-İş aynı zamanda asgari ücret artışının iki kademeli olarak değil, tek kademeli olarak yansımasını talep etmişti.



DİSK'İN TALEBİ VERGİ DIŞI BIRAKILMASIYDI



DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.



İŞVEREN ZAM İSTEMİYORDU



Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın herhangi bir zam istemiyordu.