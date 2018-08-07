Asgari ücret ne kadar oldu? 2018 Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücret destek tutarı ne kadar olacak? KKTC'de yeni asgari ücret brüt miktarı nedir? 2018 itibari ile asgari ücret ne kadar oldu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda Asgari ücret destek tutarı ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75’inci Maddesi Uyarınca 2018 yılında özel sektörde istihdam sağlayıcılara verilecek olan destek tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda asgari ücreti brüt 2 bin 620 TL olarak belirledi. Türkiye'de ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tarafından belirlenen asgari ücrete 2018 yılı başında yüzde 14.2 zam geldi. Temmuz ayı enflasyon oranları belli olması ile birlikte asgari ücret ile çalışanlar zam alıp almayacağını merak ediyor. Temmuz 2018'de emekli ve memurlar zam alacak fakat asgari ücrete zam yansımayacak.

sgari ücret, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 4. Maddesinin d bendinde “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ise bin 603 lira olarak belirledi. Temmuz 2018’de asgari ücrete zam gelmeyecek.



2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.

KKTC'de yeni asgari ücret brüt 2 bin 620 TL

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti'nde asgari ücrete zam yapıldı. 2.365 Türk Lirası olan asgari ücret 2620 Türk Lirasına çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda asgari ücreti brüt 2 bin 620 TL olarak belirledi. KKTC hükümeti ve işçi yetkililerinin yaptığı Asgari ücret toplantısından sonra açıklama yapıldı.KKTC Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez” açıklaması yapıldı. Asgari ücrete yapılan 255 TL’lik zammın yeterli olmadığını açıklayan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Mevcut hayat pahalılığı, TL’deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.



Asggari Ücret toplantısından sonra brüt 2 bin 620 TL olan asgari ücret, işçiye 2 bin 279 TL net maaş olarak yansıyacak. Yılın ikinci asgari ücreti 256 TL’lik bir artışla belirlendi. Buna göre aylık 2 bin 620 TL brüt maaş alan asgari ücretlinin verdiği emek karşılığında aldığı maaş şöyle şekillenecek;



Saatlik: 14,88 TL Günlük: 119,09 TL Haftalık: 595,45 TL Aylık: 2,620 TL



KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, asgari ücret düzenlemesi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni asgari ücretin brüt 2 bin 620 TL olarak işçi ve işverenler ile birlikte oy çokluğu belirlendiğini duyurdu.



KKTC Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararına göre, ülkede 2018 yılının ikinci asgari ücreti, brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak belirledi.



Yapılan değişiklikle asgari ücret saatlik 15,12 TL, günlük 120,92 TL, haftalık 604,62 TL oldu.



Asgari ücret Mart ayından bu yana brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak uygulanıyordu.

2018 ASGARİ ÜCRETE DESTEK TUTARI NE KADAR?



2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi.



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2018 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?



2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



- 2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL



- 2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL



- 2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

- 2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



- 2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.