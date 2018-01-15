Asgari ücret Agi 2018 zamlı maaş ne kadar Ocak ayı AGİ bekar evli kim kaç TL maaş alacak

Asgari ücrete AGİ dahil mi? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı zammı ne kadar oldu? 2018 yılı için 1603 lira olarak açıklanan asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimine (AGİ) de zam geldi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da belli oldu. Buna göre AGİ eklentisiyle birlikte maaşlar 1709 lirayı bulabilecek. Peki 2018 yılı Asgari Geçim İndirimi ödeme tablosuna göre bekar, evli, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan ve eşi çalışmayan işçinin maaşına asgari ücrete AGİ dahil edilerek kaç TL almış olacak? Asgari ücretli Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını alacak mı? Ayrıntılar haberimizde...



AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?



Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net 1603 TL olarak açıklandı. AGİ asgari ücrete dahil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. AGİ maaşınıza dahil değildir. Asgari ücretinizin dışında AGİ ödemenizin hesabınıza yatması gerekiyor. Peki AGİ ödemesini şirketiniz maaşa dahil ederse ne olacak? Bunun yasal yaptırımı olduğunu ve şirketlere ceza verildiğini söyleyelim. Yani AGİ ödemesini asla maaşa dahil edemezler, ayrı olarak vermeleri gerekir.







AGİ NE KADAR OLDU? 2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ



Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da belli oldu.



2018 yılı asgari ücreti ile birlikte Asgari Geçim İndirimi ödemeleri de belli oldu. 2018 yılı Asgari Geçim İndirimi ödeme tablosuna göre;



Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira



Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira



Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira



Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira



Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira







ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?



Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık



İşçinin kendisi için %50



Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10



Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5



Üçüncü çocuk için %10



Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5'er,



indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15'lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.



Asgari Geçim İndirimi'nden kimler yararlanabilir?



Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.



Asgari Geçim İndirimi'nden kimler yararlanamaz?



Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.



Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?



1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.



Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?



AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.



İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.