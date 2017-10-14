Asgari Ücrete vergi düşüşü mü geliyor? Asgari ücret ve AGi 2018 ücretleri ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretle çalışanların vergi dilimine girmesi konusuyla ilgili, “Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememizi de Meclis’e gönderdik” dedi. Bakan Sarıeroğlu, asgari ücretlilerde yapılan vergi dilimi kesintisine ilişkin, “Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok” dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilerin asgari ücret alan vatandaşların vergi dilimine girmesine ilişkin Bakan Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklamada. Asgari ücretlilerin vergi dilimine girmesinin Ağustos ayı itibariyle hükümetin gündeminde olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. ‘Asgari ücretli kardeşlerimiz ocak ayında ne alıyorsa aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler’ diye. Bugüne kadar AK Parti olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu” diye konuştu.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerinde durdukları en yoğun konulardan birinin bu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şunları kaydetti:



“Asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimine girmesi sebebiyle yaşadıkları kayıpları telafi edeceğimizi ve hazineden karşılayacağımızın beyanını Başbakanımız verdi. Şu an Meclisin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen Maliye Bakanımızın torba tasarısında bu konu zaten yer alıyor. Eylül, ekim, kasım, aralık aylarında vergi dilimi nedeniyle yaşanan kayıpları telafi edeceğimize ilişkin metni yasa tasarısına koyduk. 27 Eylül itibariyle Meclisimizde, şu anda da Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. En kısa zamanda Genel Kurula inecek. Yasalaştıktan sonra da eylülden itibaren asgari ücretlilerimizin yaşamış olduğu kayıp telafi edilecek. Hiç kimse endişe etmesin. Biz özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin, çiftçinin, esnafın, tüm kesimimizin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Hiç kimsenin bir hak kaybına, hiç kimsenin herhangi bir tereddüde düşürecek konu ile ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olmaz. Bununla ilgili çalışmaları yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok diye ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



ASGARİ ÜCRETLİYE YILIN SON 4 AYI İLAVE AGİ



TBMM Genel Kurulu’nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretliye 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.



TBMM Genel Kurulu’nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Tasarıdan ayrıca, gelir vergisi 3’üncü dilimi oranının yüzde 27’den yüzde 30’a yükseltilmesi de tasarıdan çıkarıldı. Gelir vergisi tarifesindeki yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmasını içeren düzenleme ücret gelirleri için 2018, diğer gelirler için 2017 yılını ilgilendiriyordu.



Tasarıda ayrıca engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı.



Net asgari ücretin yıl sonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.











ASGARİ ÜCRET ALANLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK



Asgari ücretli çalışan açısından bakacak olursak; bu düşüş nedeniyle aylık 1404 lira maaş alan çalışanların eline, Ekim ayında 1374 lira, Kasım-Aralık aylarında da 1328 lira geçecekti. Torba yasa ile Ekim-Kasım-Aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak. Böylece, asgari ücretli çalışan, senenin son üç ayında da 1404 lira almaya devam edecek. Bu da şu anlama geliyor ki, devlet, sene sonuna kadar asgari ücretliye 76 lira destek sağlayacak.



ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31

DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49

KESİNTİLER TOPLAMI 373,44

NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 14 248,85

İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78

KESİNTİLER TOPLAMI 266,63

NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51

İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

ASGARİ ÜCRET 1.777,50

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56





Asgari Ücret 2017 Yılı Tablosu:



2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1.777,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL Gelir Vergisi 226,63 TL Damga Vergisi 13,49 TL Kesintiler Toplamı 506,75 TL Asgari Geçim İndirimi

(Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

(Bekar ve Çocuksuz) 1.404,06 TL

2017 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR? MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.450,72 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.470,72 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.497,38 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.404,06 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.424,06 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.444,06 TL AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

İŞVERENE MALİYETİ Asgari Ücret 1.777,50 TL SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 275,51 TL İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.088,56 TL

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

KAPICILAR İÇİN

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi) Brüt Ücret 1.777,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL Kesintiler Toplamı 266,63 TL NET ÜCRET 1.510,87 TL