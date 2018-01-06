Asgari ücret ve Agi 2018'de ne kadar oldu AGİ ile brüt net kim ne kadar maaş alacak

Asgari ücretin açıklanmasından sonra vatandaşlar; Asgari ücret ve AGİ net ne kadar oldu? 2018 Asgari Geçim İndirimi AGİ ile birlikte işçilerin zamlı maaşları kaç TL oldu? Asgari ücret ve AGİ brüt net kaç lira? 2018 AGİ tablosunda zam oranları nedir? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan ve eşi çalışmayan işçi 2018'de kim ne kadar maaş alacak? soruların yanıtlarını aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 14.2 oranında zam yapıldı! Asgari ücret ile AGİ yeni yılda ne kadar olduğu ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinden derledik. Asgari ücret milyonlarca çalışanı ilgilendirdiği gibi asgari ücret zammında belirlene AGİ ücreti tüm çalışanları ilgilendiriyor. O yüzden uzun süredir tüm Türkiye'nin gözü kulağı Asgari Ücret görüşmeleri ve zam oranındaydı. İşçi, işveren ve devlet tarafından yapılan uzun görüşmeler sonucunda 2018 asgari ücret miktarı ve asgari geçim indirimi belirlendi. İşte asgari ücret ve Agi ile ilgili yapılan son açıklamalar ve detayları...



2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.







Uzun pazarlıklar sonucu Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018'de asgari ücretin yüzde 14.2 artışla 1603 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2018'de de sürecek. 2018 Brüt asgari ücret ise 2029 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL'den 1603 TL'ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.



2018 AGİ NE KADAR?



Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2018 asgari ücret miktarı ile birlikte asgari ücret maaşı ile çalışan vatandaşlar, yeni yılda alacakları maaş miktarını öğrendi. Asgari ücretin açıklanması sonrasında işçilerin merak ettiği bir diğer konu da Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oldu. AGİ ne kadar? oldu diye internette araştıran vatandaşlar, AGİ tablosunu da sorguluyor.



BEKAR VE EVLİ ASGARİ ÜCRETLİDE AGİ NE KADAR? (AGİ TABLOSU)



Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 152,18 TL Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL Evli, eşi çalışan 152,18 TL Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL



Gelir İdaresi Başkanlığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili konulara açıklık getirdi. Asgari ücretteki artışın ardından 2018’de en düşük AGİ 152.2, en yükseği ise 258.7 lira oldu. Asgari ücretteki yüzde 14.2 artışla birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) de arttı. Buna göre 2018'de en düşük AGİ 152.21 lira, en yüksek de 258.76 lira oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı AGİ konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre, nafakasını ödemeyen kocanın çocuk indirimi maaşından kesilecek. Evlatlık ve anne-babasını kaybeden torun için de indirimden yararlanılacak. Ücretli doğum iznine çıkıp da ücretinden gelir vergisi kesilenler de indirimden yararlanacak.



YETİM TORUN İÇİN DE ALINIYOR



Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğun eşin bildirimine dâhil ediliyor. Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden yararlanamayacak.







AİLE DURUMUNU BİLDİRİN



Ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Evlenme, ölüm, boşanma gibi değişikliklerin işverene bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler işverene bildirilen tarih itibariyle uygulanıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için indirimden yararlanılamıyor.



ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ KORUMASI



Hükümet, gelir vergisi matrahındaki değişiklik nedeniyle 5 milyon asgari ücretlinin gelirinin bin 603 liranın altına düşmesini önleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bizim için asgari ücret ocak ayında neyse aralıkta da aynıdır. Bu sene gerçekleştirdiğimiz telafi edici düzenlemeyi aynı şekilde yapacağız. Ama bugüne kadar beklenen, hedeflenen enflasyon üzerinden yapılan bir sistematikten çıkarak biz mevcut enflasyon oranımızın da, 2 puan üzerinde olmuş olduğu bir asgari ücret seviyesi belirledik" dedi.







AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Asgari ücret miktarının belli olmasının ardından işçiler AGİ miktarını hesaplamak için "AGİ hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı. AGİ hesaplama işlemi şu şekilde;



Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık olarak;



İşçinin kendisi için %50



Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10



Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5



Üçüncü çocuk için %10



Dördüncü ve daha fazla çocuk için çocuk başına %5 indirim uygulanır.



AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?



Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.



AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.



AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?



1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.



AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?



AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.







NE KADAR VERGİ KESİLECEK?



2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.