Asgari ücret yeni yılda net bin 603 liraya çıktı

Yaklaşık 6 milyon çalışanan merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Son toplantısın dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2018’den geçerli olacak asgari ücreti net bin 603, brüt 2 bin 29 lira olarak belirledi. Karar uzlaşmayla alındı. Böylece halen 1404 lira olan asgari ücrette yüzde 14.2 artış sağlanmış oldu. Asgari Ücet Tespit Komisyonun’nun toplantısı sonrası işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Sarıeroğlu ayrıca işverene verilen 100 liralık işveren desteğinin de yeni yılda devam edeceğini açıkladı.

3 YILDA % 52 ZAM

Bakan Sarıeroğlu yüzde 14.2’lik zammın enflasyon oranın üzerinde olduğun ubelirterek “Böylece son 3 yılda kümülatif yüzde 52 oranında artış yapmış olduk. Başbakan’ımız dea geçtiğimiz günlerde paylaştığı gibi Türkiye’nin büyümesinden ve kalkınmasından çalışanların da payını alması önceliğimiz oldu” diye konuştu.

ÇOĞUNLUK KARARI

Sarıeroğlu “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TİSK heyetine başkanlık eden Genel Sekreter Akansel Koç da, toplantı sonrası bin 603 TL’lik ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde alınan kararın işletmelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türk işverenleri olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına yönelik tüm çabalarıdesteklemeye devam edeceğiz” dedi.