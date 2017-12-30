Asgari ücret yeni yılda net bin 603 liraya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısında uzlaşmaya vardı. Yeni yılda asgari ücret yüzde 14.2 artışla net bin 603, brüt 2 bin 29 lira olarak uygulanacak. 100 liralık işveren destek primi bu yıl da devam edecek.
Yaklaşık 6 milyon çalışanan merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Son toplantısın dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2018’den geçerli olacak asgari ücreti net bin 603, brüt 2 bin 29 lira olarak belirledi. Karar uzlaşmayla alındı. Böylece halen 1404 lira olan asgari ücrette yüzde 14.2 artış sağlanmış oldu. Asgari Ücet Tespit Komisyonun’nun toplantısı sonrası işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Sarıeroğlu ayrıca işverene verilen 100 liralık işveren desteğinin de yeni yılda devam edeceğini açıkladı.
3 YILDA % 52 ZAM
Bakan Sarıeroğlu yüzde 14.2’lik zammın enflasyon oranın üzerinde olduğun ubelirterek “Böylece son 3 yılda kümülatif yüzde 52 oranında artış yapmış olduk. Başbakan’ımız dea geçtiğimiz günlerde paylaştığı gibi Türkiye’nin büyümesinden ve kalkınmasından çalışanların da payını alması önceliğimiz oldu” diye konuştu.
ÇOĞUNLUK KARARI
Sarıeroğlu “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü” dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TİSK heyetine başkanlık eden Genel Sekreter Akansel Koç da, toplantı sonrası bin 603 TL’lik ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde alınan kararın işletmelerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türk işverenleri olarak ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına yönelik tüm çabalarıdesteklemeye devam edeceğiz” dedi.
İŞTE ASGARİ ÜCRETLİLERİN ELİNE GEÇECEK NET TUTARLAR
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline 1709 lira geçecek. Bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline 1603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline 1633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline 1656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçi de 1679 lira 23 kuruş alacak.
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