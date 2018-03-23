Asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaş düşüşünün önüne geçilecek
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' ile milyonlarca asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaşlarında yaşanan düşüşünde önüne geçilmiş olunacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ''Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' ile milyonlarca asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaşlarında yaşanan düşüşünde önüne geçilmiş olunacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.