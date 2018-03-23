Asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaş düşüşünün önüne geçilecek TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' ile milyonlarca asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaşlarında yaşanan düşüşünde önüne geçilmiş olunacak.