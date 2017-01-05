Aşıkların ilham kaynağı metro hizmete girdi

Yapımı 13 yıl sürdüğü için sosyal medyada gençlerin “Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin” esprisine kaynak oluşturan Keçiören Metrosu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. 1.5 saat süren yolculuğu 17 dakikaya indiren metroda ilk sürüşü de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım yaptı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Keçiören metrosu hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir milyar TL yatırım bedeli olan ve 9 bin 220 metre uzunluğa, 9 istasyona sahip bu metro ile Keçiören ilçemizde yaşanan trafik sıkıntımızın önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyorum” dedi.

SABRIN SONU SELAMET

Erdoğan “Yaklaşık 11 yıl Keçiören’de ikamet etmiş bir kardeşiniz olarak, metronun inşası sürecinde yaşadığınız sıkıntıları yakından biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Hem biraz geç hem de biraz güç olan bu projenin bitirilmiş olmasını en az sizin kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu. Tüm Keçiörenliler’den haklarını helal etmelerini dileyen Erdoğan “Bu projenin tamamlayıcısı niteliğindeki AKM-Gar-Kızılay hattının da ihalesinin ve inşasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Esenboğa istikametine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı istasyonuna bağlantısının tesisiyle Keçiören’in ulaşım sorunu tüm istikametlere tamamen ulaşmak suretiyle ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

“Keçiören’in hikayesi bir yönüyle de Ankara’nın ve Türkiye’nin hikayesidir” diyen Erdoğan şunları söyledi: “2. Dünya Savaşı sonrası kırsaldan şehirlere göç başladığında Ankara önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu Bölgesinden Ankara’ya göç edenlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında Keçiören geliyordu. Bu dönemin en büyük hastalığı olan plansız, altyapısız şehirleşme maalesef Keçiören’i de böyle bir yapılaşmaya boğdu. Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl, Keçiören’in adeta küllerinden yeniden doğduğu, plansız yapılaşmadan kendini mahalle samimiyetini muhafaza ederek kurtarıp yenilendiği bir dönem oldu.”

Erdoğan “Açtığımız metro hattı ile ilçemizin en önemli sorunu olan ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli adım atılıyor. Artık Keçiören’de yaşamak çok daha büyük bir ayrıcalık haline dönüşecek” dedi. Erdoğan 15 Temmuz’da Keçiören’in dik duruş sergilediğini de belirtti.

KIZILAY’A UZANACAK

Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise konuşmasında bu yılın ilk çeyreğinde Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) Kızılay’a kadar olan 3.5 kilometrelik yerin ihalesini yaparak, iki sene içinde bitirip Keçörenliler’in, Kızılay’a kadar kesintisiz gitmesini sağlayacaklarını belirtti.

Bu arada Keçiören Belediyesi önündeki tören soğuk hava nedeniyle kurulan dev çadırda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş da dışarıda kurulan ekranlardan töreni izledi. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Erdoğan, Yıldırım ve diğer konuklar günün anısına hazırlanan levhaya imza attı. Erdoğan, konuşmaların ardından Yıldırım ve diğer konuklarla açılışı yaptı.

YILDIRIM: GENÇLER YENİ BİR SLOGAN BULSUN

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu’nun gençler arasında önemli bir söyleme dönüştüğüne dikkati çekerek “Gençler, ‘Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin’ diyor. Bundan doğrusu çok etkilendim ama gençler için de yeni bir tavsiyem var. Gençler, siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin, devam etsin ama Keçiören Metrosu bitti. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz’dan sonra yaptıkları test sürüşü esnasında metronun başlangıcı olan Gazino Durağı’nın ismini Şehitler İstasyonu, Keçiören Meydanı’nın adını da Şehitler Meydanı olarak değiştirdiklerini hatırlattı. Yıldırım, Türkiye’nin hızlı trene olan özleminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde sona erdiğini bildirdi. Ankara merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren hatlarının tamamlandığını, şimdi de Sivas ve İzmir hızlı tren hattı için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, 2019 yılında bu hatların da tamamlanmış olacağını, böylece 55 milyona varan nüfusun hızlı tren ile seyahat etmenin rahatlığını ve konforunu yaşayacağını ifade etti.

HİZMET AŞKIMIZ ASLA BİTMEYECEK

Ekimde Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı açtıklarını anımsatan Yıldırım, bu projelerle Ankara’nın dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede alacağını belirtti. “Biz bütün bu hizmetleri neden yapıyoruz? Vatandaşımızın yüzü gülsün, ayağına taş değmesin, yaşam kalitesi daha da artsın” diyen Yıldırım, gece gündüz demeden çalışarak, yeni hizmetler kazandırd ttı. Metronun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, metro inşaatı süresince Keçiören halkının büyük sabır gösterdiğini belirtti. Yıldırım “Muhalefete, bu hizmetlerin bir bir tamamlanıp hizmete girmesinden dolayı verdiğimiz rahatsızlık da var, onlara da teşekkür ediyorum. Yeter ki milletimiz mutlu olsun, Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız asla bitmeyecek” diye konuştu.

METRO 15 OCAK’A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve protokoldeki diğer katılımcılarla birlikte Keçiören Metrosu’nun açılış kurdelesini kesti. Erdoğan kurdeleyi keserken Keçiören Metrosu’nun 15 Ocak’a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan “Metronun fiyatı 2.5 lira belirlendi. Ancak ayın 15’ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek” dedi.